En un encuentro con intendentes peronistas del interior bonaerense en San Antonio de Areco –al que también se sumaron pares del conurbano, legisladores provinciales y Máximo Kirchner–, Alberto Fernández asumió su rol de candidato presidencial, valoró el trabajo de los jefes comunales en el territorio y los entusiasmó con el “desafío” electoral: “si no hubieran estado ustedes al frente de las intendencias se hubieran disparado un sinfín de conflictos sociales porque tenemos un gobierno que no hace nada por detenerlo”, les dijo Fernández y afirmó estar “seguro de que podemos salir de la postración, que no es verdad que estamos condenados a esta decadencia a la que (Mauricio) Macri nos somete día a día”. Los intendentes se mostraron satisfechos con el encuentro en el que volvieron a reclamar ser “parte de la estrategia” y las “decisiones” que el peronismo elaborará para el principal distrito del país.

Fue un encuentro al estilo campero, organizado por el intendente de Areco en la peña La Matera y donde no faltó el asado. “Tampoco la política”, dijeron a PáginaI12 algunos de los intendentes que participaron. El candidato presidencial dio cuenta de eso. “Yo necesito que todos se pongan el overol y trabajen al lado mío, porque necesito mucha ayuda para hacer lo que tenemos que hacer. No tengo empacho en decirlo porque sé la dimensión de la crisis. Y los intendentes, como dije el otro día y como empecé diciendo hoy, son personajes centrales”, arrancó Alberto Fernández antes de dimensionar su rol como “contenedores” de la crisis económico-social que generó el gobierno de Cambiemos en la Nación y la provincia.

También llamó a dejar de lado antiguas –y no tanto– diferencias, al tiempo que describió la necesidad que la unidad supere incluso al peronismo. “Olvidemos lo que pasó y empecemos de vuelta porque lo que tenemos es una tarea muy difícil pero no imposible. Estoy seguro de que podemos hacerlo”, dijo Fernández. “Ustedes son mis compañeros, yo soy un peronista como ustedes y soy un peronista que quiere abrazarse con todos los que no lo son. Y soy un peronista que necesita de todos, no solo de los peronistas”, agregó flanqueado por Durañona y Máximo en una mesa que también compartía el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Los intendentes del interior bonaerense los seguían atentamente: Santiago Maggiotti (Navarro), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Ricardo Casi (Colón), Hernán Yzurieta (Punta Indio), Juan Pablo De Jesús (Partido de la Costa), entre otros. También escuchaban otros jefes comunales del Gran Buenos Aires, como Gabriel Katopodis (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). Además, de legisladores provinciales como Teresa García (San Isidro), y los diputados Florencia Saintout (La Plata), Darío Díaz Pérez (Lanús) y Walter Abarca (Saladillo).

“Hubo un hecho fundamental, que es la política. Que Alberto, como candidato, haga política en el interior de la provincia junto a los intendentes, es auspicioso y muy rotundo”, dijo a PáginaI12 el anfitrión Paco Durañona, preocupado por la golpeada situación económica-social del interior bonaerense. Un conglomerado al que Durañona también le pone números en una disputa electoral: el intendente de Areco insiste en que ese territorio “representa el 14 por ciento del padrón nacional. Equivalente a Córdoba y Santiago del Estero juntos. O a Mendoza y la ciudad de Buenos Aires”. Un lugar donde el peronismo solo cosechó el 40 por ciento del electorado en 2015 y apenas un 20 en 2017.

“Levantó mucho el rol de los intendentes en el territorio”, remarcó uno de los jefes comunales del conurbano, Gabriel Katopodis a este diario. También desmintió que los intendentes hayan reclamado que uno de ellos encabece la boleta electoral en la provincia: “lo que se planteó es que seamos parte de la estrategia y de las propuestas porque conocemos el territorio”, afirmó.

El diputado Fernando Espinoza salió al cruce de los rumores acerca de su ausencia y la de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en Areco haya sido motivada por diferencias internas. “Estuvimos hace unos días todos juntos en Cañuelas, donde Paco Durañona explicó lo del encuentro en Areco y extendió la invitación a todos. Pero como el centro de la reunión era el encuentro con los intendentes del interior no era imprescindible estar. Hoy estuve en Tres de Febrero y al mediodía hablé con Alberto. No hay diferencias”, aseguró Espinoza a PáginaI12.