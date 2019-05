Roberto Lavagna volvió a dar una vuelta en su posición política, que ya se vuelve difícil de descifrar. Luego de declarar que Alternativa Federal era un capítulo cerrado para después dar marcha atrás y decir que seguiría dialogando, ayer reiteró que no competirá en las PASO. “No me voy a presentar a una interna. No voy a participar de una estructura ligada solamente al justicialismo, porque Consenso 19 plantea un gobierno de unión nacional”, sostuvo. También consideró que Alternativa Federal está muy ligada al justicialismo. “No me meto más en la interna de Alternativa Federal, que hagan lo que gusten”, agregó.