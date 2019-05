El Tribunal Oral Federal 2 autorizó a la ex presidenta Cristina Fenández de Kirchner a no concurrir a las próximas audiencias del juicio que se le sigue por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, siempre y cuando justifique que tiene superposición con funciones de labor parlamentaria en su condición de senadora nacional. De esta forma, al reanudarse la audiencia el próximo lunes en los tribunales de Comodoro Py, la defensa de la ex mandataria deberá justificar su ausencia.

La solicitud de no asistir al debate del lunes próximo había sido presentada por la defensa de la ex mandataria, encabezada por Carlos Beraldi, y tiene por objetivo que también se la exima de la obligación de concurrir a las audiencias en las que se leerá la acusación de las querellantes Oficina Anticorrupción (OA) y Unidad de Información Financiera (UIF). Beraldi fundamentó el pedido en el deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la ex mandataria, algo que podría ser considerado por el Tribunal. Por otro lado, el letrado se comprometió a salir de garante a la hora de notificar a CFK del contenido, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para remitirlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia de haber accedido al mismo.

Para los jueces, el cumplimiento de tareas como senadora “luce razonable a la luz de la necesaria protección que es dable procurar a la institución parlamentaria como órgano deliberativo y representativo de la voluntad popular”. No obstante, aclararon que “ello siempre que se acredite la superposición de aquéllas labores con las audiencias de juicio” o de lo contrario “deberá concurrir en forma personal a esos actos procesales”, aclararon los jueces y le exigieron a Beraldi que le informe a CFK “todo cuanto suceda” en las audiencias.