Como una forma de acompañar la marcha que se desarrolló en San Miguel del Monte en reclamo de justicia por la masacre, en Buenos Aires marcharon los familiares de las víctimas del gatillo fácil y la represión institucional, desd Congreso hasta Plaza de Mayo. Los acompañaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Mucha gente fue por las suyas, conmocionada por lo sucedido en San Miguel. María Ayala fue desde Quilmes: “Vine por los chicos. ¡Es un desastre! Alguien lo tiene que parar esto porque es terrorífico. Tengo 62 años y me recuerda mucho otras épocas. Lo siento mucho, por eso estoy acá. Soy mamá y soy abuela, tengo nietos de la edad de estos chicos y no quiero que sigan pasando estas cosas”.

Mientras todos coreaban “Se va a acabar/ se va a acabar/ esa costumbre de matar”, Alejandro, de 12 años, contó: “Vine porque me enteré en el noticiero recién hoy a la mañana. Fui a la escuela y todo eso y no me entero muy bien. Vine porque está bueno marchar por los derechos de esas personas que caen en manos de la policía, de los políticos, que juegan con sus vidas como si fueran juguetes. Somos lo mismo que ellos, sólo que ellos tienen más poder que nosotros”.

Muy cerca de allí, Paloma, también de 12, se identificó con los chicos de Monte: “Me contaron lo que pasó. No puedo decir que me sorprendió, porque la policía... A mí me gusta mucho el rap. Y estaban rapeando en una plaza, se fueron y les empezaron a tirar tiros”. Su expresión mostraba el horror de darse cuenta de cuántas cosas parecidas hay entre ella, sus amigos y los chicos que la policía mató en Monte.

La multitud coreaba consignas contra Patricia Bullrich, identificada como la principal responsable de una policía fuera de todo límite y descontrolada. Carlos, un porteño de 66 años, lo expresó así: “Hay que tomar alguna actitud con esto, porque se está poniendo demasiado feo. Creo que es el resultado de las políticas de seguridad del Gobierno. No se puede decir, como la ministra Bullrich, que cualquiera puede andar armado, que no hay que criticar ni controlar a la policía, que lo que dice siempre es verdad. Esto es el resultado de lo que está haciendo ella. ¡No puede seguir siendo ministra!”.

En la Plaza, se leyó una carta de familiares de los chicos de Monte y se renovó la exigencia por terminar con la violencia institucional.