La recién proclamada fórmula "Fernández-Fernández" es el tema más comentado en las redes, tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de la decisión de cara a las PASO. La fórmula, que configura una sorpresa en el tablero político, será encabezada por el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y CFK como candidata a vicepresidenta. Leé nota completa



Cristina fue clara en su Nueva Política. CONSTRUIR UN FRENTE AMPLIO PARA GANAR Y UN FRENTE MAS AMPLIO PARA GOBERNAR. Un frente es entre distintos. Y no se puede mirar hacia atrás sino hacia adelante, entre los integrantes del FRENTE. Mirar hacia atrás están las defecciones de unos y los errores de otros. No sirve para la política, es Historia, sirve para los analistas de la Historia Reciente. Un FRENTE es necesario porque en Kirchnerismo solo no llega y el resto del Peronismo y la centroizquierda menos. TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS. Con Alberto Fernández, con Solá, con Pino, con Donda y lo mejor sería que con Massa y algunos gobernadores también. Para gobernar hace falta aun más: el resto de los gobernadores que compitan desde otros espacios, el alfonsinismo y el duhaldismo seguramente serán convocados a alguna forma de acuerdo de Gobierno. ARGENTINA LO NECESITA. Quien crea que el enemigo es el PRO está en un error: aquí habrá que lidiar con las Multis, el FMI, Trump y Bolsonaro. Frente a semejantes bestias, estar pensando en si le facilitaste tal o cual ley a MM o si tenías a Jaime y a López ES INSIGNIFICANTE. Hay que construir un frente. Es más, creo que hay que apropiarse de la intención de SUPERAR LA GRIETA. No debe haber grieta entre los argentinos. Para ser más claro y preciso: No hay gobierno enfrentándose a la UIA, la FFAA y la CGT. Hay que concebir un lugar para esas instituciones. Tal vez, un Consejo Económico Social o algo así. Tal como era en época de Gelbard que citó Cristina. La emergencia lo requiere.

Me pareció una decisión brillante. Ahora es tiempo de sumar. Está jugada de Cristina es letal para el oficialismo de cara a las elecciones. Definitivamente acercará a Sergio Massa y a todo el sector que lo acompaña.

Una vez más esta mujer descoloca todo el tablero. Nadie pensó esta posibilidad que una vez conocida, parece obvia. Cuando se despierte Mauricio.... la que le espera

La centralidad política de Cristina seguirá siendo ineludible, cosa que Alberto Fernández y Cristina saben; saben que jugarán sus adversarios (hasta con alguna ingenuidad electoral, y de algunos propios) con el slogan "Fernández al gobierno, Cristina al poder"; saben ellos que pese a que Fernández no tiene causas judiciales, sus adversarios jugarán con nimiedades jurídicas para convertirlo en eje de la corrupción solapada; saben que al tiempo que se lance la campaña, jugarán con la especulación de que al tiempo de asumir la presidencia, Alberto Fernández renunciaría y asumiría Cristina con todo el poder. Jugarán, en fin, con esas y otras armas para desguarecer las posibilidades electorales de la fórmula. Y saben también que entre los propios habrá desilusionados, y saben que entre los ajenos podrán sumar votos "disponibles". Al margen del análisis político, hay algo que nada ni nadie puede obviar: que esta mujer (lo confiesa en su libro) se levantaba cada mañana con dolor de estómago por las responsabilidades políticas que debió ejercer en sus dos mandatos, sobre todo en su última presidencia sin el escudo de Néstor. Que el día que dejó el poder sintió en la primera mañana en casa de su hija Florencia que había de algún modo vuelto a vivir con paz. La suerte está echada.

¡¡80 contribuciones en 2 horas!! ¡Mejora la industria editorial, satura las redes, les roba la agenda a los portales! Lo único malo: Hoy, sin querer, dejó a Bruschtein sin comentarios.

Si ella dice dos Fernández, no voy a discutirle de lugares.

A ella, loca, puta y yegua, a ella, genio y conciencia, a ella, dama y peona,

a la que tiene el país en la cabeza, siempre una legua adelante,

qué le voy a cuestionarc on quién hacer papelet así viene sobreviviendo sin mancharse,

cada vez más alta, al chorro de mierda hidrante, de los cuatro poderes y de la horrible gente ingrata de este país de mierda, al que va a rescatar de la mierda, no una, sino dos veces.

Cristina, no parás de crecer. Vamos donde nos digas, votamos como nos pidas.

Aunque Alberto esté primero, vos sabés que, para el pueblo, la fórmula Fernández y Fernández se leerá siempre Cristina y Alberto.

Por José Natanson

Entre las mil lecturas posibles del sorpresivo anuncio de ayer elijo la siguiente: la candidatura de Alberto Fernández es una hipótesis de fin de la grieta.¿Qué es la grieta? En La grieta desnuda (Capital Intelectual), Martín Rodríguez y Pablo Touzon sostienen que la grieta es la estrategia de gobernar a partir de una minoría intensa. L eé nota completa

Hay un grosero error histórico en la lectura de "la grieta". Fue una expresión que utilizó como eslogan por primera vez J. Lanata en 2012. El antagonismo político y social evidente durante el conflicto con los exportadores ruralistas y las clases medias conservadoras no tiene nada que ver con una estrategia política sino todo lo contrario: nada más lejano de aquella Cristina recién llegada a la presidencia a intentar sembrar vientos. La grieta fue una estrategia mediática: la valija de A. Wilson y la movilización destituyente con pretexto en las retenciones móviles (que hay que recordar que ante la baja posterior del precio internacional de la soja, hubiera beneficiado a los productores!!!) fueron la expresión de un antagonismo que es histórico (siempre está latente) y no una estrategia. Lamento hacer de Casandra, no solo que la grieta no ha terminado, sino que se va a agudizar más temprano que tarde por vía judicial, de corrida cambiaria y bancaria, de agudización de las campañas de odio (ver D. Barba). La grieta dejará de existir cuando AEA apoye el plan de Alberto... y solo dejará de existir para aparecer en otro lugar.

Resulta gracioso, pero Natanson le gana a cualquiera de los otros periodistas que publican columnas en P12 en cantidad de posteos de respuestas, claro que por diferentes razones: dicho en criollo, para putearlo. Sin embargo, lo que dice en el artículo es en varios puntos acertado, y su mayor déficit es que define la “grieta” -concepto bien polisémico- solo según un significado político dado por Martín Rodríguez y Pablo Touson en el libro “La grieta desnuda”, y no lo complejiza en términos históricos que mostrarían que grietas hubo en Argentina desde hace rato. Tampoco leí el libro para ver si esos autores expresan exactamente lo mismo sobre el concepto, así que le otorgo que esa es una interpretación, apta para la caracterización política de coyuntura, pero no para una mirada larga. Me parece que en gran parte el rechazo se debe a algunas caracterizaciones desgraciadas que ha hecho antes y sobre las que no ha vuelto -que yo sepa- en vista de lo que el macrismo viene haciendo (p.e., el macrismo sería una “derecha democrática”) y a las provocaciones de las que aquí hace gala. Por mi parte, aunque me defino kirchnerista a secas (hace tiempo que me di cuenta que es una agachada infame agregar “crítico” porque no todo lo que se hizo me gustó, y que hay que bancarse sostener que toda opción política es en términos relativos a otras opciones, aunque otros piensen o te tilden de fanático, imbécil o corrupto); como no soy sunnita, no me siento afectado. Igual, me gustaría que Natanson no provoque a los kirchneristas sunnitas, que seguramente los hay, habida cuenta de la cantidad de Macristas sunnitas que vemos.

1) Todos los que mencionan los logros del kirchnerismo omiten el más igualitario de todos que fue Conectar con Igualdad. Una tablet para cada alumno de escuela pública y que Macri dejó de cumplir.

2) Propongo no usar más la palabra POPULISMO, que es un término que inventaron los grandes capitales para denominar la distribución equitativa de la riqueza, usemos PROGRESISMO.

3) La llamada grieta no es más que lo que separa a los progresistas de los neoliberales, nunca va a desaparecer y si desaparece es porque uno de los dos resignó sus principios. Ese cuento de que la grieta existe por culpa de Cristina es insostenible.

Por Dolores Curia

¿Hay en Argentina una epidemia de cesáreas? El informe audiovisual “Tiempo de parir” presentado durante la semana internacional del parto respetado así lo sugiere: denuncia que en el país se realiza el triple de estas cirugías que las que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Elaborado por organizaciones de la sociedad civil, médicos y especialistas en violencia obstétrica de la Defensoría del Pueblo, con datos del desarticulado Ministerio de Salud, devenido Secretaría, y UNICEF, el informe recopila datos hasta ahora desconocidos: los números de las cesáreas realizas en el sistema privado. Leé nota completa



La lucha contra la cesárea innecesaria ha sido una constante en mi vida profesional de pediatra neonatólogo pero reconozco, ya retirado, mi derrota personal. Este artículo me reconforta ya que veo que otros han recogido esta bandera. Efectivamente la cesárea innecesaria es mala praxis, pero no se resuelve en los tribunales sino a través de cambios profundos en el sistema de salud y la educación médica y de la población en general. Forma parte de la industrialización y mercantilización de los servicios de salud que cada vez dedica menos tiempo a la semiología (el interrogatorio y escucha del paciente en busca de síntomas o situaciones sintomáticas, la revisación física en busca de signos) y confía más en resultados de equipos tecnológicos y de laboratorio. Esta línea hegemónica actual de la atención médica tiene su marketing, a punto tal que son las propias pacientes-clientes que solicitan una cesárea "para no sufrir", pedido que es oportuna y prontamente satisfecho por el profesional sin ningún remordimeinto dada la naturalización de esta forma artificial de parir. La cesárea innecesaria no es inocua. A los riesgos propios de una intervención quirúrgica invasiva que fueron detallados en el artículo precedente, debemos agregar la severa alteración del vínculo madre-hijo ya que la madre no podrá atender con comodidad a su bebé que probablemente pase sus primeras horas en una sala de internación a la espera de que su madre esté en condiciones de atenderlo, si es que no en una incubadora y con oxígeno por presentar dificultad respiratoria al no haber expulsado el líquido pulmonar fetal mediante su paso por el canal de parto. El amamantamiento se verá entorpecido y retrasado, y es la cesárea una de las causas principales de fracaso en la lactancia lo que pone en riesgo la salud del bebé en su vida futura al no recibir los beneficios inmunológicos de la lactancia natural. Ya todas estas situaciones de riesgo se multiplicarán por el número de hijos que cada mujer intervenida tenga ya que habitualmente una primera cesárea va seguida de otras subsiguientes con el falso argumento de mayor seguridad. Ni hablar de los costos económicos. La conciencia de algunas madres sobre la violencia obstétrica que implica una cesárea innecesaria las hace huir de la medicina institucional tradicional poniéndose en riesgo con embarazos sin control o partos domiciliarios. La acción o inacción gubernamental sobre este problema lo transforma en político. Qué se hará en el futuro?

En medio de la convulsionada campaña electoral por el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, el presidente Mauricio Macri volvió a mostrarse con la gobernadora María Eugenia Vidal para intentar acallar los rumores sobre un posible “plan V”. En un acto conjunto, durante una visita a un taller ferroviario en la localidad bonaerense de Mechita, Macri cuestionó el programa de inclusión digital Conectar Igualdad, una política educativa instrumentada bajo el gobierno de Cristina Kirchner: lo comparó con “repartir asado”. Leé nota completa



En Jujuy se complementó la entrega de las netbooks con wifi para los colegios. Faltaban muchos (que sin duda se habrían continuado equipando con wifi si no hubiera ganado G. Morales); pero incluso sin wifi en las escuelas los chicos aprovechaban las aplicaciones preinstaladas en las netbooks, además de usar la wifi gratuita disponible en muchos espacios públicos. Cuesta creer tanto cinismo, maldad, espíritu falaz y VILLANÍA como la de estos tipos. ¡Ya casi me acuerdo con "cariño" del mismísimo menemismo! No me resignaría si quedaran impunes (no me basta conque se vayan del gobierno)...

Si hubiera averiguado un poco más sobre el tema, sabría que en muchos municipios abrían señal de internet para que los chicos pudieran acceder al servicio. Por ejemplo, en General Rodríguez los chicos se reunían en la Plaza Central, con señal abierta de internet y podían hacer sus tareas.

Todo lo que es capacitación y lo que significa facilitar el acceso a las nuevas tecnologías no se puede ver como un gasto sino como una inversión. Si los colegios no tienen internet está mal, pero hoy en día tenés la posibilidad de dar wi-fi desde el celular. Por suerte, de algún modo, los celulares suplen la limitación de acceso a las nuevas tecnologías a mucha gente, pero lamentablemente para muchos tampoco hay acceso a esa tecnología. Ahí es donde el estado tiene la obligación de estar presente. No se puede creer que una persona tan ignorante como Macri sea presidente, luego de haber tenido una estadista de primer nivel de presidenta. Ahora todos sufrimos las consecuencias, los que no tenemos la culpa también.

Por Eduardo Fabregat

No, no habrá acuerdo posible: en la noche del domingo, las redes ardieron tanto como King’s Landing en el intercambio de quienes creen que “The Iron Throne” -el episodio final de Game of Thrones- estuvo perfecto, y quienes les pareció una porquería. A todo fandom le gusta discutir sobre el arte que disfruta, mientras la discusión no pase al terreno de las espadas no es necesario alarmarse. Ni vale la pena embarcarse en ese despelote virtual. Leé nota completa



Un final pobre, para una gran serie. Creo que ya con el capítulo de la Batalla contra el rey de la noche la serie tenía su gran cierre. El resto, un exceso. Más rumbeado hacia el espectáculo visual que a lo que hizo grande a la serie, el guión y las actuaciones, que cayeron mucho en el último tramo. Como si lo hubieran filmado a las apuradas. El peor giro del final, la reina popular transformada al estilo hitleriano y el traidor preso que les enseña la resto como elegir al rey. Por ahí leí, fue un final correcto, nada más. Por lo demás, una gran serie desde lo visual, el guión y actuaciones. Eso sí, sería un error entender a la serie como un ejemplo de como se maneja el poder político, sería demonizar a la política como herramienta de los pueblos.

Dejar a la quebrantacadenas como tirana (que aquí se entiende como fascista pero creo que la figura sería otra) no es progresista, al buenudo espadachin-malestratega como límite moral, al "sindeseos" máximo chamán como un simple rey-político secular, a la "malagradecida" y rompe promesas del norte como buena, al ex-esclavo-niñoadultosoldado gusano gris como un psicópata, a la reunión de consejo de estado como institución política-graciosa-mente correcta, no es el mejor final de un cuento (aunque sangriento) de dragones y princesas (más allá de otras pequeñas incoherencias).

No entiendo por qué la condenan a Daenerys, es desconocer la historia, durante siglos siempre fue costumbre en la guerra que si una ciudad abría sus puertas y no resistía quedaba intacta, si resistía al ataque se entraba a sangre y fuego, o como creen que les fue a Cartago tomado por Escipión. Alesia por Julio César y Jerusalém por Godofredo??? Así como se rieron del concepto de elección democrática -que está perfecto-, no entiendo por qué condenaron a Daenerys si destruir una ciudad y matar civiles era moneda corriente. Después, el Consejo viciado porque había integrantes que no representaban a ningún reino y otros que eran subalternos que también votaron, además de ser casi todos de la famiglia Stark. Va acá mi homenaje a Yara de la Isla de Hierro que fue la única que se opuso porque ella había hecho un juramento de fidelidad a Daenerys. Sigo pensando que el dragón lleva a Khalessi hasta donde está la bruja roja del otro lado del mar estrecho y la revive, y si no Daenerys vivirá en el corazón de los oprimidos para siempre.

