"El país no está hoy para decir con quién hay que ir y con quién no”, aseguró José Luis Gioja en alusión los sectores peronistas que no se quieren sumar al kirchnerismo. Así, el titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista aprovechó para hacer un llamado a la confluencia de cara a las elecciones: “No hay capacidad para juzgar de nadie, de decir con este sí o con este no. La unidad es abarcativa de todos los sectores populares, progresistas", remarcó.

El diputado sanjuanino expresó que "el enemigo no está ni en el peronismo, ni en la oposición, sino dentro de la Casa de Gobierno” y que “el que divida a esa oposición sin dudas le está haciendo el juego a quien hoy queremos desplazar”. En ese sentido, el actual diputado nacional estimó que “nadie está de más, nadie sobra, todos tenemos algo que hacer” y puso límites al armado opositor: “Todo lo que sea amarillo no tiene espacio. No es que seamos sectarios, sino que la construcción es para reemplazar esto que le ha hecho mucho daño al país".

Sobre el futuro, no dudó en decir que Sergio Massa "es un compañero que puede estar formando parte de este frente" y que "las puertas están abiertas de par en par para él y cualquier argentino de bien que quiera participar".

A su juicio, el armado para enfrentar al macrismo tiene que ser ·capaz de ganar en octubre y después ser capaz de armar una gran coalición para gobernar, porque los problemas que van a dejar en el país no van a ser pocos".

Sobre la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner opinó que “el frente le va a elevar el techo” debido a “la necesidad de la gente de cambiar en serio”. Opinó que "cuando las propuestas estén a la vista, los ciudadanos van a buscar este camino, porque la experiencia ha sido mala".

Gioja no deslindó la importancia de las PASO: “Hay que hacerlas porque son una ley nacional”; y dejó la puerta abierta para que haya candidaturas a dirimir en una interna. "El compañero o compañera que quiera participar lo va a hacer”. Al mismo tiempo, recordó que Daniel Scioli y Guillermo Moreno expresaron su idea de postularse. “Siempre hemos sido democráticos y no estamos dispuestos a cercenar el derecho de ninguno", afirmó en tal sentido.

Finalmente, por Radio Cultura, el ex gobernador de San Juan dijo que la coalición podría competir con el nombre de “Frente Patriótico”, si bien “hay algunos inconvenientes, porque hay registros”. Aunque se encargó de aclarar que “no es lo más importante, sino juntar voluntades que tengan en claro que lo que le está pasando al país no es bueno y que la alternativa tiene que ser de unidad, de frente opositor, que junte mucha masa crítica".