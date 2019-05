Todas las funciones y actividades tendrán lugar en Cine El Cairo (Santa Fe 1120). Mesas debate: Cine Documental, historia de un país, con Javier Campo, Gustavo Aprea, Emilio Bernini (el jueves a las 18). Documental en primera persona, ¿Cómo y por qué?, con Pablo Piedras, Sergio Wolf y Gustavo Galuppo (el viernes a las 18). ¿Por qué documentar?, con Paula Vázquez Prieto, Nicolás Prividera, Andrés Habegger (el sábado a las 18).

Algunas de las películas (toda la programación en www.senalsantafe.gob.ar)

Lunes. A las 19: Acto de apertura. A las 20.30: Mudar la piel, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández (España/Alemania). A las 22.30: Nitrate Kisses, de Barbara Hammer (EE.UU.).

Martes. A las 16: Guía para plantarse en la costa, de María Emilia Cortés (Laboratorio 2017 Señal Santa Fe). A las 16.40: D'Un Château L'Autre, de Emmanuel Marre (Bélgica). A las 19: Construcciones, de Fernando Restelli (Argentina/Qatar). A las 22: La huella de Tara, de Georgina Barreiro (Argentina).

Jueves. A las 16: Gran Orquesta, de Peri Azar (Argentina). A las 20: Master Class con Hernán Khourián. A las 21.15: Acá y Acullá, de Hernán Khourián. A las 22.30: Panoptic, de Rana Eid (Líbano)

Viernes. A las 16: Ausencia de mí, de Melina Terribilli (Argentina). A las 20.30: Laboratorio Señal Santa Fe 2018: Algo está por des-aparecer, de Juan Benítez Alassia; Desentierros, de María Julia Blanco; Joaquín, mi primon, de Luciano Giardino. A las 22.30: Dowson City: Frozen Time, de Bill Morrison (EE.UU.)

Sábado. A las 20: Acto de cierre. A las 21: Fotosíntesis, de Diego Fidalgo (Argentina). A las 22.30: Did you wonder who fired the gun?, de Travis Wilkerson (EE.UU.)

Domingo. A las 14.30: Años Luz, de Manuel Abramovich (Argentina). A las 16: Can Limbo, de Martín Baus (Chile/Cataluña). A las 20.30: Unas preguntas, de Kristina Konrad (Uruguay).