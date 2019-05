Haciendo patria

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, atento a la creciente inflación que impacta en los bolsillos, organizó con la Red de Precios Justos una jornada de pastas frescas, quesos y lácteos a bajo costo en este otoñal y patriótico 25 de Mayo. La venta comenzó a las 9, y una hora después la cola de interesados alcazaba una cuadra de extensión. Estaban los que llegaban y los que se iban con sus bolsas llenas de mercadería.

Fabricio Aguilar, subsecretario gremial del Sindicato de Municipales explicó a El Ciudadano que la iniciativa tomó forma con el intercambio de ideas con amigos de Buenos Aires que derivó en el contacto con la Red de Precios Justos.

"Lo trajimos desde el gremio para toda la ciudadanía, no sólo para los afiliados. Si bien está pensado para el trabajador municipal y su familia, lo hicimos para que participe toda la sociedad y todas las personas tengan la oportunidad de poder comprar a precios bajos la mercadería ofrecida", señaló Fabricio.

El subsecretario gremial enfatizó que es la primera vez que se hace. El éxito que tuvo desde temprano -arrancó a las 9 en Entre Ríos 1242 y finalizó pasadas las 13, con una segunda parte a la tarde, de 14 a 17, en Sánchez de Thompson y avenida Grandoli- motivó a los organizadores a replicarlo más adelante.

"La idea es hacerlo con más frecuencia y sobre todo cerca de la fecha de cobro del empleado municipal. No sabíamos cómo iba a salir esto, más un 25 de Mayo, que en un principio había paro de transporte que luego se levantó y ya casi a fin de mes, pero sin embargo está siendo un éxito", sintetizó.

Y se animó a adelantar que también evaluarán la posibilidad de traer los camiones con otros productos. "La verdad que superó las expectativas de todos nosotros, nos quedaremos hasta agotar stock y si bien la iniciativa es pensada en el empleado municipal y su familia, la jornada está extendida a toda la ciudadanía porque entendemos que la gente está padeciendo muchas necesidades. Ellos (por la Red de Precios Justos) vienen hoy con pastas y lácteos, pero tienen productos de almacén, verduras y carnes. Así que la idea es seguir juntos estas jornadas más adelante", adelantó Fabricio Aguilar.

No fue la jornada patria o que los productos ofrecidos sean parte de los ingredientes para preparar las comidas típicas del 25 de Mayo, como las empanadas, lo que incentivó a realizar la jornada esta fecha: en Buenos Aires era el día que tenían disponible para llegar a Rosario y presentarse con el camión característico, que hace años recorre el país.

"Fue todo a pulmón, los flyers los terminamos el martes pasado y realizamos una campaña de difusión sobre todo con compañeros y compañeros y también con otros gremios, ya que mantuvimos reuniones organizando la medida de fuerza del próximo 29 de mayo con el paro nacional", explicó el subsecretario de los Municipales.

Jorge Báez, creador de la Red de Precios Justos, estaba en el camión, al frente de las ventas. "Esto empezó en 2015, cuando se le presentó una carpeta a Néstor (Kirchner) ofreciendo la venta de pescado y carnes para todos. Néstor habló con el intendente del municipio de Moreno, localidad donde vivo, y a los dos días me puso a trabajar", le recordó a este medio. "Tenía una camioneta, me acuerdo, no tenía camiones. Hoy tenemos 10 camiones y camionetas", precisó el dirigente social.