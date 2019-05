La fórmula Fernández-Fernández unió este sábado al peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. El punto de encuentro fue el estadio de Ferro, en Caballito, donde dirigentes de todos los espacios peronistas porteños coincidieron para un locro patrio en el marco de la celebración del 209º aniversario de la Revolución de Mayo. Estuvo presente Alberto Fernández, quien encabeza la boleta que completa Cristina Fernández de Kirchner y durante su discurso aseguró que lo llena de orgullo que lo comparen con Néstor Kirchner y que como en 2003 afirmó que “otra vez” va a “levantar al país de las cenizas”.

A una semana del lanzamiento de la fórmula Fernández, junto al presidente del Partido Justicialista (PJ) en la Ciudad, Víctor Santa María; Juan Manuel Olmos, quien encabeza Nuevo Espacio de Participación (NEP), y Claudio Ferreño, dieron señas de la importancia de la unidad de cara a las elecciones. Hasta el barrio de Caballito llegaron dirigentes como Carlos Tomada, Eduardo Valdés, Daniel Filmus, Mariano Recalde, Victoria Donda, María Rachid, María Rosa Muiños. También participaron bonaerenses como Felipe Solá, Sergio Berni, Ginés González García e incluso dirigentes sindicales como Héctor Daer, integrante del binomio que conduce la CGT.

Muiños fue la encargada de abrir el momento de los discursos que tuvieron como prólogo la emisión de un par de videos que recordaron al ex presidente Kirchner. El orador principal fue Fernández quien trazó un paralelismo de aquel 2003 con la actualidad de la Argentina. En ese sentido dijo que “Duhalde había hecho un enorme trabajo para apagar el incendio; nosotros teníamos que construir sobre las cenizas”. Citó algunas cifras de aquel momento: “Eramos un país con los brazos caídos, uno de cada dos argentinos estaba bajo la línea de pobreza; uno de cada cuatro buscaba trabajo; y el 60 por ciento estaba en la informalidad”. Además, rememoró que “los genocidas andaban por la calle como si nada y la Corte Suprema del menemismo tenía un mecanismo por el cual solamente daba sentencias a favor de los poderosos”.

A pesar del negro presente del país, Fernández aseguró que “no tengo miedo de lo que hay que enfrentar” porque “no somos improvisados, para eso está el macrismo”. En ese sentido, precisó que “en diciembre tendremos cuatro de cada diez argentinos en la pobreza y Macri dice que estamos cada día mejor”. De cara al futuro señaló que “lo que viene es muy difícil, pero la política no es un hecho individual” y que “junto a Cristina pondremos otra vez a la Argentina en su lugar en el mundo”. Su discurso, de no más de diez minutos, giró en gran medida sobre la figura del ex presidente. Trajo a colación una anécdota de aquel 25 de mayo: “Cuando me tomó juramento como jefe de Gabinete nos abrazamos y le dije ‘¿Viste que llegamos?’ El me respondió: ‘Vos estás loco, recién empezamos, ponete a laburar’”. Fernández hizo suya aquella frase y les dijo a los presentes que para estos tiempos que se vienen hay que “ponerse a trabajar para recuperar la dignidad”.

Por último, aseguró que “otra vez vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza y lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes; hoy empezamos”, dijo para luego partir hacia Merlo, donde iba a encontrarse con CFK.