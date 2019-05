El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva comparó al actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, con el emperador romano Nerón. “Bolsonaro está más para ser Nerón que para ser presidente de Brasil, parece que está prendiendo fuego al país”, dijo el ex mandatario en una entrevista que brindó a la revista alemana Der Spiegel desde la cárcel en Curitiba. “No existe en su diccionario la palabra empleo, no existe la palabra crecimiento, la palabra inversión, desarrollo, no existe la palabra construir, educación, o sea, todo en ellos es destrucción, como si fuesen una plaga de langostas”, continuó Lula.

Preguntado sobre si la democracia en el país corría peligro, contestó que creía que a Bolsonaro no le gusta la democracia, así como tampoco le gusta a las personas que están a su alrededor. “El pueblo no eligió a Bolsonaro para que destruya Brasil. Y lo que es más grave son los militares que están con él, que me parece que se olvidaron de cualquier principio de nacionalismo, de defender nuestras fronteras, a nuestro pueblo, a nuestra tecnología, a nuestra diversidad, a nuestra Amazonía, a nuestro agua, a nuestro territorio, a nuestra industria, a nuestros bancos, a nuestra Petrobrás”, afirmó. Además, recordó que el ex comandante en Jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, se había pronunciado en contra de que él fuera candidato. “Un día cuando salga de aquí espero tener una conversación con algunas personas de las Fuerzas Armadas. Porque, de repente un general Comandante de las Fuerzas Armadas va a la Corte Suprema a decir que yo no puedo ser candidato. Cuando salga de acá le voy a poder preguntar. Porque, mire, si un general no es capaz de ser nacionalista, si un general no es capaz de respetar sus fronteras, entonces no debe ser general”, sentenció.

El ex presidente, asmismo, dijo que el ultraderechista no está preparado para ser presidente de Brasil: “Ganó las elecciones un ciudadano que no está preparado. Sinceramente creo que el pueblo brasileño no merece lo que está pasando, que Bolsonaro haga el esfuerzo que tiene que hacer, que tenga juicio, que gobierne este país pensando en el pueblo brasileño, pensando en las mujeres, en los hombres, en los trabajadores. Que quiera ser presidente, que aprenda a ser presidente, que aprenda a ser civilizado por lo menos”.

Ante la pregunta de si piensa ser candidato nuevamente contestó: “Mire, yo estoy pensando en seguir vivo. Yo no sé si voy a estar vivo de aquí a cuatro años. Pienso que tenemos que producir nuevos candidatos, hay gente buena dentro del PT, fuera del PT, no pienso en una candidatura. Yo sinceramente estoy pensando en este instante de mi vida, en resolver mis procesos, en probar que Moro es mentiroso, que soy víctima de un proceso político, ese es mi deseo. Es por eso que usted está viendo aquí la cara de un ser humano tranquilo”.