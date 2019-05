El delantero uruguayo de Barcelona, Luis Suárez, dijo que estuvo “obligado” a operarse de una lesión en la rodilla y lamentó haberse perdido la final de la Copa del Rey –los catalanes cayeron por 2-1 con Valencia el sábado pasado–, una ausencia que le valió numerosas críticas en su club.

Suárez confirmó que la lesión que lo llevó al quirófano se manifestó después del partido frente a Liverpool en Anfield, por la increíble semifinal revancha de la Champions League, en la que el conjunto inglés revirtió el 3-0 sufrido en el Camp Nou al imponerse por 4-0 como local. A través de un comunicado personal, el delantero alegó: “La lesión que me llevó a pasar por el quirófano no tiene absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra Liverpool. Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la final en contra de mi voluntad”.

El delantero, autor de 25 goles en 49 partidos esta temporada, intentará recuperarse de la intervención quirúrgica para participar con el seleccionado uruguayo en la próxima edición de la Copa América, a disputarse en Brasil desde el 14 de junio. El equipo de Washington Tabárez compartirá grupo con el actual bicampeón Chile, Ecuador y Japón.

Mientras tanto, el que seguramente llegue en condiciones para el certamen continental será su histórico compañero de ataque, el delantero de PSG Edinson Cavani, quien reveló cierta preferencia por Boca. “Para mí Boca es un equipo que inspira. Quiero ser como el (Sergio) ‘Manteca’ Martínez, colgarme del alambrado. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica”, explicó el atacante en una entrevista con ESPN, y haciendo mención del delantero uruguayo que vistió la camiseta xeneize durante los ‘90. Esta temporada, Cavani marcó 22 goles en 33 partidos en Francia.