El ex funcionario macrista Juan José Gómez Centurión está decidido a robarle votos por derecha al oficialismo. Tras haber sido titular de la Aduana –de donde fue apartado y luego restituido después de una denuncia por supuesta corrupción– y tras haber sido vicepresidente del Banco Nación, se presentará como candidato a presidente por su propia agrupación, llamada NOS.

Protagonista de polémicas por haber afirmado que no existió un plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura, Gómez Centurión cultiva un perfil de derecha dura. Ayer afirmó que “la administración pública está secuestrada” y seguramente él, ex militar carapintada, tiene previsto rescatarla. Se lanzará el 31 de mayo.

Gómez Centurión llegó al gobierno porteño de Macri como titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), donde el entonces jefe de gobierno comenzó a quererlo por ser estricto. De hecho, pese a todos los escándalos que protagonizó, hasta marzo Gómez Centurión seguía integrando el Gobierno actual. Pero este año decidió romper. “Vengo a hacer una política desde valores y no desde intereses transitorios, como ha sido en los últimos 40 años”, sostuvo, en un intento de usar el discurso del Gobierno contra sí mismo. “Cambiemos avanzó contra la corrupción y tuvo una mejor administración, pero no cambió el destino de todas las transferencias a la política”, afirmó el ex funcionario.

“Argentina necesita reducir el costo de la política y bajar el gasto público, la burocracia y la carga impositiva”, sostuvo. Entre sus propuestas, está “bajar el costo del trabajo” y reducir los empleos públicos. También dijo que buscará trasladar la capital a otra provincia y elogió a Jair Bolsonaro: “En su primer año está haciendo lo que tiene que hacer”.