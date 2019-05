Luego de que se publicaran nuevas pruebas contra su hijo, acusado por una joven de haberla violado cuando apenas tenía 9 años, el músico de Los Nocheros Mario Teruel anunció su alejamiento de la banda salteña. “Ante los hechos que son de público conocimiento, he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa”, anunció en su perfil de Facebook. Días atrás, había sido revelada una grabación de siete minutos en la que Lautaro Teruel reconoce el abuso sexual ocurrido años atrás.

Apenas dado a conocer que un juzgado había imputado a Lautaro por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), el cantante había aclarado que la fiscalía penal estaba “investigando la veracidad de la acusación”. “Ruego con todo mi corazón que todo esto se esclarezca y resuelva lo antes posible por el bien de ambas familias”, había dicho el jueves pasado. Pero su hijo está ahora mucho más comprometido, porque un audio grabado por la víctima, que hoy tiene 16 años, puede ser tomado como una confesión clara de la violación cometida por el joven, quien permanece detenido con prisión preventiva desde la semana pasada.

En la grabación, el hijo del cantante llama a la víctima con el pretexto de pedirle disculpas por lo sucedido y dice no poder sacar cálculos sobre la edad que ambos tenían por entonces. “No sé boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice”, respondió Lautaro, quien admitió que la había forzado contra su voluntad: “sí sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta, y nada y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace diez años".



Ante el nuevo escenario, el cantante de Los Nocheros emitió otro comunicado para anunciar su decisión de apartarse de los escenarios “para atravesar al situación con total privacidad”. Aunque no hizo ninguna autocrítica sobre el accionar de su hijo, Teruel aseguró que la situación le genera “una terrible angustia”, sobre todo cuando piensa “en los momentos por los que está pasando la joven”. “A nivel humano, no puedo dejar de solidarizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso”, escribió, pero después dijo repudiar como padre “los actos de quienes buscan lucrar o alentar al morbo ajeno a partir de esta terrible situación”.

“Es momento de respetar el silencio que requiere la Justicia para avanzar con la investigación, sin provocar más daños. Rezo para que Dios nos de fuerza a todos y afrontar con humildad el proceso de la Justicia, para que la víctima y las familias involucradas encontremos algo de paz”, finalizó el cantante.