Unión Berlín defendió el buen resultado obtenido en la ida de la promoción (2-2) y empató sin goles en su estadio, el An de Alten Forterei, para lograr el ascenso por primera vez en su historia a la Bundesliga, de la que se despidió Stuttgart, donde jugaron el ex Estudiantes Santiago Ascacíbar y el ex Argentinos Juniors Nicolás González; mientras que el ex Boca Emiliano Insúa estuvo en el banco. Además, el descendido es el equipo del lateral francés Benjamin Pavard, campeón del mundo con su selección en Rusia y autor del gol elegido luego por FIFA como el mejor del torneo, en el triunfo 4-3 sobre Argentina en octavos de final.

Unión Berlín, que dirige el suizo Urs Fischer, disputará la próxima temporada la máxima competición alemana junto al Colonia y el Podersborn, que consiguió su objetivo de forma directa tras terminar primero y segundo, respectivamente, en la tabla de la Bundesliga 2. Fue el adiós, además, de un histórico. Stuttgart, tres veces campeón de la primera división de Alemania y otras tantas de la Copa, perdió la categoría. Fue incapaz de marcar en el campo del Unión Berlín a pesar de realizar un inicio de partido fulgurante, con la necesidad de marcar.

De hecho, marcó a los nueve minutos en un disparo ejecutado por Dennis Aogo pero que, tras ser revisado por el VAR, fue anulado por fuera de juego. Poco a poco bajó el ritmo de los visitantes y Unión Berlín se hizo fuerte. Mientras que por el local, el nigeriano Suleiman Abdullahi estrelló dos disparos en los palos y aumentó el suspenso de la eliminatoria. Finalmente, el partido de vuelta de la promoción terminó sin goles. Tras el empate a dos en el primer encuentro, jugado en el Mercedes Benz Arena, el Unión Berlín hizo historia y obtuvo el ascenso soñado dando lugar a una colorida invasión del campo de juego por parte de sus hinchas.