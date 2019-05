La Selección Sub 20 pondrá segunda esta tarde en el Mundial de Polonia cuando se mida, desde las 13 (por la TV Pública), con su par de Portugal, vigente campeona europea y una de las grandes animadoras del campeonato. Ambos equipos llegan al duelo en la ciudad de Bielsko-Biala como líderes del Grupo F tras sus respectivos triunfos sobre Sudáfrica (5-2) y Corea del Sur (1-0). Por su parte, africanos y asiáticos se medirán a las 15.30 en Tychy para completar la jornada 2 de la Copa.

El elenco dirigido por Fernando “Bocha” Batista debutó en el certamen el sábado pasado con una trabajosa victoria sobre Sudáfrica, con goles de Fausto Vera (Argentinos Juniors), Ezequiel Barco (Atlanta United) en dos oportunidades, Julián Alvarez (River) y Adolfo Gaich (San Lorenzo). Tras irse al descanso con un empate 1-1, fue recién en la segunda parte –con un penal cobrado vía VAR– que Argentina pudo comenzar a hilvanar lo que sería el abultado resultado final. Ahora, un nuevo éxito dejaría a la Selección prácticamente clasificada a los octavos, ya que en este torneo pasan de ronda los primeros dos y cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Con el boleto a la segunda fase, el equipo de Batista lograría un objetivo que le viene siendo esquivo a la Argentina en las últimas ediciones ya que tanto en Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017 fue eliminado en la fase de grupos (además, no clasificó a Turquía 2013). Pero para dar este importante paso, primero deberá superar a uno de los favoritos: el plantel portugués lleva un largo trabajo encabezado por el DT Hélio Sousa, quien condujo a la Sub 17 que también ganó el campeonato europeo y con la misma base ganó el Sub 19 dos años más tarde.

En el partido ante los surcoreanos, a Portugal le alcanzó con un gol tempranero del mediapunta Trincao (Sporting Braga) para luego manejar el desarrollo sin sobresaltos. Entre sus figuras se encuentran el delantero Rafael Leao (Lille), el lateral derecho Diogo Dalot (Manchester United) y el volante central Gedson Fernandes (Benfica), quien según el sitio web Transfermarkt está valuado en 22 millones de euros, siendo uno de los tres jugadores más caros del certamen por detrás de los defensores franceses Dan Zagadou (Borussia Dortmund) y Evan N’Dicka (Frankfurt).