La comunidad del centro solidario Manos Abiertas de Capitán Bermúdez sufrió el fin de semana tres robos en horas de la madrugada. En una de las entradas, los delincuentes no sólo sustrajeron elementos sino que mataron a la mascota del lugar y lo dejaron colgado. Los hechos se registraron en el lugar emplazado en Presidente Perón y Belgrano. "En la primera entrada mataron al gato y lo dejaron colgado. Era un gatito al que no le habíamos puesto nombre todavía", relató una empleada del lugar. Además, trabajadores de la institución consignaron al diario Síntesis que los responsables "rompieron ventanas y rejas, robaron muchas cosas, todas las herramientas que usamos para cocinar y dar talleres, hasta destrozaron la alarma que habíamos reparado, aunque los vecinos por más que escuchen las alarmas ya no les dan bola".