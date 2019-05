El ayudante del gasista, Pablo Miño, que es uno de los once imputados, pidió la palabra ayer tras la declaración del portero. Dijo que trabajaba de noche en la empresa Liliana y de día hacía changas, pero aclaró que no hacía trabajos de gasista, sino de pintura o albañilería. "Le alcancé las herramientas a García y me quedé al lado de la camioneta. Sentí un ruido fuerte, vi el humo negro, no se podía respirar. García me dijo que me quede que él iba a Litoral Gas. Se fue y yo me tapé la cara, pasé por donde estaba la fuga y fui hasta Oroño. Lo primero que me vino es cortar el tránsito y hay videos de eso", dijo antes de que se exhibieran las imágenes. Si bien dijo que corrió hacia el río apenas escuchó la explosión, luego volvió al lugar del hecho y al rato García lo pasó a buscar y lo llevó a la casa de un amigo que solía trabajar con ellos, quien los contactó, a buscar su moto. "Iván me acompañó más tarde a la comisaría y ahí quedé detenido", recordó.