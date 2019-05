El paro nacional convocado mañana por las centrales obreras, en rechazo a las políticas del gobierno de Cambiemos, afectará al transporte aéreo por la adhesión de los gremios del sector y también se verán afectados otros servicios porque se sumó el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA). Ya fueron cancelados 330 vuelos por la huelga dispuesta por los sindicatos aeronáuticos que representan a empleados de tierra y vuelo; según informó la empresa Aerolíneas Argentinas esto afectará a unos 37 mil pasajeros.

“El movimiento obrero organizado tiene la responsabilidad de proteger a los trabajadores de las consecuencias de las políticas socioeconómicas neoliberales que se aplican hoy en nuestra Nación”, planteó el MASA en un comunicado.

“Creemos que el Gobierno debe tomar nota de la grave situación que está atravesando el pueblo y actuar en consecuencia, porque los argentinos la están pasando mal, el que trabaja no llega a fin de mes, el que no trabaja no encuentra; la destrucción de la industria nacional deja a miles de familias sin sustento diario y con los índices de inflación, el salario se licúa cada vez más”, expresó este movimiento que nuclea a la Federación Nacional de peones de taxis, la Asociación Personal Legislativo, el Sindicato de las telecomunicaciones, el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, además de empleados del tabaco, de la industria jabonera, del papel y el cartón, químicos, telegrafistas, cortadores de indumentaria, capitanes de marina mercante, personal civil de las fuerzas armadas, auxiliares de casas particulares, obreros y empleados municipales, trabajadores de farmacia, obreros navales y Servicios de la Industria Naval, y empleados de la construcción, entre otros sectores.

Ante la adhesión a la huelga nacional de los sindicatos de trabajadores aeronáuticos, Aerolíneas Argentinas informó que para evitar “situaciones de confusión y problemas para los pasajeros”, efectivizaron la reubicación de más del 75 por ciento de los clientes afectados por la medida de fuerza. La aerolínea de bandera también informó que dispuso la modificación de los vuelos internacionales con horario de partida más próximo al inicio y al final de la jornada del miércoles 29, para no afectar su operación. Por otro lado, anunció que los pasajeros afectados tienen la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron, así como también podrán solicitar el reintegro de las sumas abonadas.

La empresa Latam también anunció que canceló todos sus vuelos, domésticos e internacionales operados desde y hacia Argentina. Para todos los pasajeros que se ven afectados ofreció diferentes canales para modificar o reprogramar sus reservas, y también anunció que la devolución de pasajes será sin recargos ni multas.

Más de 70 sindicatos confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT para este miércoles, cuando algunos gremios y organizaciones sociales acompañarán la jornada con ollas populares. La medida de fuerza implicará que no habrá trenes, colectivos, subtes ni tampoco vuelos. Tampoco habrá recolección de residuos, por la adhesión del sindicato de Camioneros. Los bancos estarán cerrados y los trabajadores públicos también se sumarán a la huelga. En los hospitales sólo funcionarán las guardias y servicios de emergencias. No habrá clases en escuelas y universidades públicas ni privadas.