El referente del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso denunció haber recibido “mensajes intimidatorios” por parte de ex militares que cuestionan la causa tramitada en Río Grande, donde se investigan torturas contra soldados durante la guerra de Malvinas. Alonso reveló los mensajes que recibió en su teléfono particular luego de que se conoció la decisión de la jueza de Río Grande, Mariel Borruto, de suspender por “falta de personal” y de espacio las declaraciones indagatorias a 18 militares imputados. Según denunció el integrante del Cecim, las intimidaciones fueron cometidas por Pedro Güiraldes, “un ingeniero y columnista del diario La Nación, sobrino nieto del autor de Don Segundo Sombra”.