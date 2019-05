En su más reciente libro, “Yo te creo hermana”, Mariana Carbajal recoge testimonios en primera persona que denuncian las situaciones de violencias y machismos que han atravesado históricamente las vidas de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Testimonios de famosas y desconocidas, crudos, valientes, desafiantes y conmovedores conforman este relato coral.

“En esta cartografía del machismo expuse todo lo que nos pasa por ser mujeres o tener cuerpos feminizados. Los relatos van desde las violencias más expresas, visibles y reconocibles como el abuso sexual en la infancia y, después de este tipo de violencias más explícitas y más dolorosas, van pasando por otras hasta llegar a relatos que tienen que ver con las violencias más naturalizadas, las violencias machistas menos explícitas, los micromachismos en el ámbito del trabajo. Intenté que fuera lo más federal posible para encontrar otros testimonios, en otras geografías y otros territorios”, relata sobre el trabajo de preproducción que implicó recolectar testimonios en todo el país.

La periodista de Página/12 destacó el testimonio de una docente que la impactó muchísimo: “Fue acosada en una curtiembre muy conocida de La Rioja, en los 90, ella me va contando que desde que era chica, ya era muy bonita, muy llamativa, y había sufrido acoso en todos los espacios que ella recorría. Cuando estamos por terminar la entrevista me dice ‘vos sabés que engordé como 30 kilos y ahora me doy cuenta de que fue la forma que tuvo mi cuerpo de responder, para ocultarme y para poder poner esa distancia que le permitiera evitar el acoso que había venido sufriendo’”.

La autora también señaló la importancia de este libro como un acabado resumen de su trabajo de años de escucha de relatos de mujeres y otras identidades que han sufrido algún tipo de violencia o discriminación por el hecho de serlo: “Creo que lo que recibí de muchas de estas mujeres es gratitud, el agradecimiento de una escucha empática, de que alguien te crea, por eso el título del libro que, además, debo decir es el regalo de Luciana Peker”.

Carbajal también se refirió a la denuncia de Thelma Fardin acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas: “Creo que como sociedad hemos crecido en el sentido de poder poner en palabras, poder decir, animarnos a romper esos silencios y, al mismo tiempo, a tener cerca a alguien que te crea, escuché, que te abrace y ese es el primer paso hacia la reparación”.

Durante la charla con lxs socixs de Página/12 también se aludió al Ni una menos y a cómo este movimiento facilitó la visibilidad de otro tipo de abusos: “Hace cuatro años, cuando surgió el Ni una menos, lo que nos unió para salir masivamente a la calle fue el hartazgo frente a una sucesión de femicidios, que quedaron en evidencia, en primer plano, y pasaron de los márgenes en la información a la tapa de los diarios. Fue justamente como consecuencia de la violencia machista más extrema que empezamos a nombrar otras violencias”.

Una vez abordado los ejes principales, Mariana Carbajal abrió la charla a las consultas de lxs socxs de Página/12 que siguieron atentamente la transmisión.

Una de las inquietudes recurrentes fue la octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo: “Creo que sería importante que la Cámara de Diputados afirmara su apoyo a este proyecto, en el sentido de poder tratarlo y que vuelva a obtener media sanción. Este proyecto trae algunas modificaciones como sanciones al director de un hospital o a los profesionales de la salud que arbitrariamente pongan obstáculos para la práctica. Creo que es importante que se reafirme en diputados y que, tal vez, la parte que tiene que ver con el tratamiento en el Senado se pase para el año próximo con la nueva composición, dado que este año se eligen 24 senadoras y senadores. Sí es cierto que es un tema que divide aguas, pero también es cierto que no es lo mismo el pañuelo celeste que el pañuelo verde. El pañuelo celeste lo que pretende es imponer una sola forma, que es continuar forzadamente una gestación, es imponer a todxs ese pensamiento o esa moral y, en realidad, los pañuelos verdes de lo que hablan es de la autonomía, la posibilidad de decir sobre el propio cuerpo, quien quiera recurrir a un aborto legal lo podrá hacer y quien no quiera no tiene obligación de hacerlo. Me parece que se demostró que es un reclamo que la sociedad está demandando y es un histórico reclamo del movimiento de mujeres lesbianas travestis y trans”.

También lxs socxs mostraron su preocupación por la contraofensiva conservadora tanto a nivel regional como a nivel mundial: “En Estados Unidos se acaba de restringir en uno de los estados, en Georgia , el acceso al aborto. También acá vemos que están articulados los sectores conservadores de las iglesias evangélicas y católicas y se manifestaron fuertemente y lo están haciendo y siguen activando contra la educación sexual integral. Es una paradoja, porque fue el punto de encuentro en el congreso de quienes estaban a favor y de quienes estaban en contra. Finalmente acordaban que lo que se necesitaba era mayor educación sexual para prevenir los embarazos no intencionales y, una vez que pasado el debate del aborto, se pretendió mejorar con una reforma la ley de educación sexual integral, que tiene más de 12 años, y que durante este gobierno se ha cicateado el programa nacional y se perdieron más de tres años. Sabemos que es la herramienta más importante y que nos va a permitir trabajar en la prevención de las violencias machistas, desarmar los estereotipos de género, en prevenir los embarazos no intencionales, en prevenir el abuso sexual y, también, empezar a construir una escuela más inclusiva pensando en todas las identidades de género y sexuales”.

Otro de los interrogantes que se abrió durante la charla fue sobre la urgencia de tratar el proyecto de IVE frente al momento crítico que vive el país en materia económica y social: “Por supuesto que hay también temáticas más urgentes, si uno dice cuando la pobreza aumentó en los niveles que ha aumentado en estos últimos tres años, cuando la desocupación es tan grave, claro que pareciera que debatir o plantear el debate de la despenalización y legalización del aborto debería quedar en un segundo plano, pero lo que también pienso es que estamos hablando de la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos, los hombres naturalmente tienen incorporado que sí pueden decidir sobre sus cuerpos, entonces creo que es importante la ley porque tiene que ver con convertirnos en ciudadanas, hoy somos ciudadanas de segunda, si bien no tiene la urgencia de comer, no creo que sea un tema para dejar al fondo de la lista”.

Para cerrar el intercambio, la periodista de Página/12 se refirió a la posición de Alberto Fernández sobre la legalización y despenalización y sobre la agenda que se planteará de cara a las elecciones y un posible cambio de gobierno: “Estoy convencida de que el peronismo siempre levantó las banderas de la inclusión y de la justicia social y despenalizar y legalizar el aborto no sólo tiene que ver con la justicia social, sino también con la salud pública y los derechos humanos. Alberto Fernández personalmente está a favor pero veremos cómo se da esta agenda en este año electoral y si efectivamente el año que viene hay un cambio de gobierno”.