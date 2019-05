Desentendido del encuentro de los federales en Córdoba, Roberto Lavagna continúa su propia campaña como precandidato presidencial. El economista presentó ayer su proyecto de ley para “la creación de un Consejo para el Desarrollo Económico Social”, en un desayuno con las autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Cámara de Comercio argentino-canadiense y la Cámara de Comercio argentino-británica. “Se ve que no hay en la Argentina poder suficiente para gobernar simplemente con uno de los dos lados de la grieta y que hace falta un consenso. Los dos polos no quieren que haya un consenso. Su sobrevida pasa por no dejar que crezca nada en el medio”, afirmó allí Lavagna. La iniciativa, elaborada por el espacio liderado por Lavagna (Consenso 19), que “integran el partido Socialista, el GEN, sectores del justicialismo y del radicalismo, el MID y fuerzas provinciales”, propone en el capítulo uno los “lineamientos para un gobierno de unidad nacional”, con la creación de “un órgano colegiado, de participación ciudadana”, integrado por 26 miembros: 6 de centrales sindicales, 6 de organizaciones empresariales y 14 representantes de colegios, consejos, entidades representativas de profesionales y otras instituciones, incluidos movimientos sociales y credos religiosos. El proyecto será puesto a disposición de senadores y diputados, ya que espacio que acompaña a Lavagna no tiene hoy representantes en el Congreso.