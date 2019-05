Argentinos Juniors buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite desde las 19.15 a Deportes Tolima de Colombia, al que venció por 1 a 0 sobre la hora en el encuentro de ida disputado en La Paternal. Lo bueno para los argentinos es que además de la ventaja, cuenta con una racha negativa del rival en Ibagué, donde no gana desde hace siete partidos. El ganador se enfrentará a Colón de Santa Fe, que eliminó al River Plate uruguayo.



Argentinos no pudo recuperar a hombres clave en su plantilla. El entrenador Diego Dabove no podrá contar con el zaguero Jonathan Galván, quien sufrió una rotura de su tendón de Aquiles en la ida. El volante Franco Moyano y el extremo Damián Batallini tampoco estarán por lesiones.





DEPORTES TOLIMA: Montero; Arboleda, Mosquera, Quiñones, Banguero; Carrascal, Robles; González, Castro, Balanta; Pérez. DT: Alberto Gamero.

ARGENTINOS: Chaves; Sandoval, Torrén, Quintana, Gómez; Romero, F. Mac Allister; Paiva, A. Mac Allister; Miljevic, Bobadilla DT: Diego Dabove.

Estadio: Deportes Tolima.

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Hora: 19.15. TV: Fox Sports.