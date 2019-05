Tras el final de Game of Thrones, Kit Harington ingresó a un "retiro espiritual" para lidiar con "el estrés y el uso de alcohol". Según lo informado, el actor que interpretó a Jon Snow en la serie de HBO empezó a recibir tratamiento unas semanas antes de que se emitiera el episodio final.

El actor inglés se encuentra en Connecticut (Estados Unidos) bajo tratamiento psicológico y en una terapia de conducta cognitiva, para ayudarlo a lidiar con emociones negativas. Un representante de Harington confirmó la noticia: "Kit decidió utilizar esta pausa en su agenda como una oportunidad para pasar cierto tiempo en un retiro espiritual y trabajar en algunos asuntos personales".

El actor de 32 años, cuya esposa, Rose Leslie, también formó parte del elenco como Ygritte, interpretó a Snow desde 2011 y hasta el final, emitido el pasado domingo 19 de mayo. Al hablar de la realización de su última escena, Harington señaló a la revista Esquire: "El último día de filmación me sentía bien. Entonces fui a hacer mis últimas tomas y empecé a hiperventilar un poco. Entonces dijeron 'Listo!' y... me quebré. Era un combate entre el alivio y la pena por no volver a hacer esto nunca más"

Recientemente, Harington reveló que buscó hacer terapia tras sentirse "inseguro" luego de la escena de la "muerte" de su personaje al final de la quinta temporada. Y agregó que tras la emisión de ese episodio se encontró tras un escrutinio tan intenso que empezó a sentirse "vulnerable" en público. En The Last Watch, el documental estrenado por HBO el domingo 26 de mayo, puede verse la emotiva reacción del actor ena lectura de escenas clave de la última temporada.