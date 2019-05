A pesar de que durante toda la campaña la criticó con dureza, Manuel Valls ofrece ahora a sus seis concejales para que la progresista Colau sea reelegida. “No pongo ninguna condición para evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista”, dijo el ex premier francés. Colau perdió las elecciones frente al independentista Ernest Maragall en número de votos, pero su partido Barcelona en Común tiene 10 concejales, los mismos que el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Para ser elegido, el alcalde o alcaldesa deben sumar una mayoría de 21 votos, que Maragall no obtendría sin el apoyo del partido de Colau, mientras ella los puede obtener sumando a los socialistas del PSC, que tienen ocho concejales, y a la plataforma de Valls, con seis concejales. Sin embargo, Colau afirmó que no está dispuesta a pactar con la derecha, en la que incluye a Valls, que se presentó como candidato por la plataforma liberal Ciudadanos.