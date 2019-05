"Cuando no estás convocado se piensa lo peor, pero bueno, traté de no detenerme mucho en eso. Por suerte el nivel que tuve en la última temporada hizo que hoy me encuentre acá", apuntó este jueves el delantero de la Selección Sergio Agüero, durante la conferencia de prensa que brindó junto al defensor Nicolás Otamendi en el predio de la AFA, donde el equipo que dirige Lionel Scaloni se prepara para la Copa América de Brasil.

La ausencia recurrente de Agüero en las convocatorias representó una de las polémicas más fuertes desde el inicio del ciclo de Scaloni, quien finalmente lo llamó para la Copa América que se jugará desde el mes que viene en Brasil. "Lio (Scaloni) me llamó a fines de abril y me avisó que iba a estar convocado. Hay buena relación, pero lo que hablamos queda entre nosotros", confesó el atacante.

Agüero, junto con el defensor Nicolás Otamendi (su compañero en Manchester City de Inglaterra y la Selección que disputó el Mundial de Rusia), protagonizaron la primera rueda de prensa oficial del equipo nacional previa a la prueba de Brasil. "Este es el año que mejor estoy físicamente, casi sin lesiones. Solo sufrí una contractura que me hizo perder una semana, pero nada más que eso. Espero seguir con el mismo nivel con el que terminé", se ilusionó el Kun.

Respecto de las expectativas con las que llega el equipo a la Copa en Brasil, indicó: "Somos Argentina, sabemos lo que podemos dar y siempre pensamos en poder levantar el trofeo. Ahora debemos adaptarnos a lo que nos pide el técnico, como siempre pasa en la Selección, que tenés que acostumbrarte a cosas distintas a las del club, pero lo fundamental es dar siempre todo".



"Los que hace mucho tiempo estamos en la Selección soñamos con ganar -añadió-, y lo que debemos hacer es darles confianza a los chicos nuevos. Es un proyecto nuevo que estoy intentando conocer y, como veterano con esta camiseta, lo que trato de hacer también es aconsejar. A muchos de los chicos que están hoy en el plantel ya los conocía, pero a muchos otros no".

El delantero contó también que Lionel Messi, en quien se depositan las mayores esperanzas de la Argentina, "estuvo triste por perder la Champions y la Copa del Rey" con su equipo, Barcelona; pero agregó: "Ya es grande y tiene experiencia" para recuperarse.

"Hay tristezas y hay calenturas en el fútbol, es normal, pero todos sabemos las ganas que tiene Leo siempre de ponerse la camiseta argentina y la felicidad que transmite. Ama a la Selección. Ya deberían darse cuenta", puntualizó.

Agüero dijo también que "nadie tiene asegurado el puesto, y eso pasó siempre en la Selección"; y en relación a la frustración argentina en las últimas ediciones de la Copa América, señaló: "A nadie le gusta salir segundo pero el fútbol es así. Ahora intentaremos no quedar segundos".

Finalmente, y respecto de la presencia de César Luis Menotti como director de selecciones, Agüero recordó que "ya lo conocía de Independiente", y celebró la posibilidad de tenerlo cerca: "Las palabras del Flaco siempre te llegan. Hay que estar atentos porque todo lo que te dice es verdad. Nos banca y está con nosotros. Está para ayudar y eso nos aporta mucha tranquilidad", concluyó.

Encontrar el sistema como prioridad

Otamendi, por su parte, aseguró que la prioridad de cara a la Copa América en Brasil es encontrar el sistema, aunque advirtió que el objetivo del plantel es llegar a la final. "Hay que aprovechar este tiempo de trabajo para encontrar el sistema. Y los que venimos de afuera debemos estar listos para entrar. Todos trabajamos con la misma mentalidad",comentó el defensor. "Pero somos Argentina y vamos a competir. El objetivo es llegar a la final y nuestro deseo es levantar la Copa. También lo quiere todo el país", añadió.

El zaguero solamente jugó un partido en la Selección con la conducción técnica de Lionel Scaloni (amistoso 0-1 con Brasil); una serie de lesiones lo marginó del resto de las convocatorias que hizo el entrenador. "Venir a la Selección es siempre una oportunidad nueva. Y hay chicos nuevos que quieren llevar a Argentina a lo más alto", dijo.

Respecto de Scaloni puntualizó: "Por ahí no tiene experiencia pero sabe mucho de fútbol", y sobre César Luis Menotti, apuntó: "No lo conocía, pero nos habló y sus palabras fueron muy importantes para el grupo y sobre todo para los chicos nuevos. Eso es importante: darles tranquilidad a los chicos que se suman ahora al plantel".