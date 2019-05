La bicampeona olímpica y tricampeona mundial sudafricana Caster Semenya apeló la sentencia que la obliga a medicarse para disminuir sus niveles naturales de testosterona, si quiere seguir compitiendo como mujer, confirmaron sus representantes. "Soy una mujer y una atleta de clase mundial. La IAAF (Federación Internacional de Atletismo) no me medicará o no me detendrá en ser quién soy", expresó la corredora en su recurso judicial.