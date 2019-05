El de Tigre, Néstor Gorosito, avisó este jueves que no va a cambiar de sistema de juego que llevó a su equipo a la final de la Copa de la Superliga, para enfrentar a Boca Juniors el domingo en Córdoba. "No hay una receta para jugar las finales, hay que ganarlas. Y jugando bien. Hay diferentes caminos para llegar al triunfo, pero uno no puede renunciar a todo lo que venimos haciendo", afirmó el director técnico, de 55 años, tras el entrenamiento.

El entrenador del Matador agregó que sus dirigidos tratarán de "jugar bien al fútbol, mejor que el contrario, con posesión de la pelota y a partir de ahí, lastimar". En cuanto a la presencia del volante Walter Montillo (quien renovó por dos años más su contrato con el club de Victoria), ya recuperado de una lesión, el entrenador señaló: "Se preparó bien, pudo haber jugado ante Atlético Tucumán pero preferimos cuidarlo".