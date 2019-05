Desde Santa Fe

Omar Perotti dijo ayer que el peronismo retiene los votos que sumó en las primarias con María Eugenia Bielsa -más de 704 mil entre los dos, el caudal más alto en los últimos doce años, desde 2007-, recuperó su "voluntad de vencer" y "siente que estamos en condiciones de ganar" las elecciones del 16 de junio en la provincia. "El Frente Juntos" que integran catorce fuerzas políticas "no es sólo un frente electoral, es un frente de gobierno", afirmó el candidato a gobernador. "Juntos estuvimos en las primarias y juntos vamos a estar" en la Casa Gris, si las urnas ratifican el resultado del 28 de abril, cuando el justicialismo superó por casi 200 mil votos al Frente Progresista y por más de 400 mil al tercero, que fue Cambiemos.

Perotti ratificó que Juntos es un "frente de gobierno" en dos entrevistas con medios locales que insistieron con una pregunta que se repite desde las primarias. "¿Los que votaron a Bielsa, son votos que van a quedar en el peronismo?", le planteó una colega.

--No me cabe duda - contestó Perotti-. Por varios motivos. Primero, nosotros no tuvimos una interna para buscar ganadores y perdedores. Lo que hicimos fue una elección primaria en la que los santafesinos podían elegir y ordenar nuestras listas. El ordenamiento ya dio y ahora trabajamos todos juntos: los que militaron con María Eugenia y los que lo hicieron con Alejandra Rodenas y conmigo. Estamos integrados en la lista de diputados con Leandro Busatto y Silvina Frana, en los equipos técnicos y en las reuniones de comisiones.

Bielsa participa activamente en la campaña -afirmó Perotti-. Esta semana, los dos presentaron el libro "Gestas peronistas" y hoy, a las 19, en la sede de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065) compartirán un panel con el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán. "Juntos por el derecho a la salud de los santafesinos", es la propuesta.

La gran coincidencia con Bielsa -siguió Perotti- es que los dos rescatamos el valor de la palabra. "En las primarias, asumimos el compromiso" de respaldar al que ganaba y "la palabra se cumple". "Este es el mensaje, no sólo para la interna, sino para todos los santafesinos. Estamos construyendo con compromiso y con la palabra y esto se traslada a los santafesinos para que sepan que el Frente Juntos no es una coalición electoral, es un frente de gobierno. Estuvimos juntos en la campaña y vamos a estar juntos en el gobierno", ratificó. En esa línea, Bielsa había dicho que en estos tiempos "donde la imagen vale mucho más que la palabra", ambos rescataban "el valor de la palabra".