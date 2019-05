River tenía la obligación de salir en la búsqueda del gol, a partir de la desventaja que traía desde Brasil. Sin embargo, al equipo le costó salir desde el fondo con la pelota dominada por la presión que ejercían los volantes de Paranaense. La postura de los visitantes fue similar a la del partido de ida, donde se adelantaron para no dejarle el dominio al rival. La intención de los brasileños era cortar el ritmo de juego, tratando de hacer pasar el tiempo y utilizar la desesperación de algunos jugadores de River.



En un desarrollo deslucido, el local fue el que estuvo más cerca de convertir. Pero entre el palo y el arquero Santos se lo impedían. A River le costaba tener claridad cuando pasaba la mitad de la cancha, y el juego se diluía al intentar ingresar al área. Pérez y Palacios no aparecían en el armado del circuito, y el equipo sentía la falta de profundidad. Paranaense, cuando se dedicaba a jugar, era inteligente para hacer circular la pelota. De esa manera provocó una gran oportunidad para ponerse en ventaja, pero Armani apareció de modo espectacular para evitarlo.

River salió con más decisión a jugar el segundo tiempo, y se volcó en el campo de Paranaense desde el comienzo. El técnico Gallardo hizo ingresar a De la Cruz para tener más peso en ofensiva, y si bien la pelota seguía en poder de River, le faltaba precisión en el último toque para exigir a Santos.

La jugada que generó controversia la protagonizó Luis González al tocar la pelota en el área con la mano. El árbitro consultó al VAR para definir el fallo y dio finalmente penal para River. El encargado de ejecutarlo fue Ignacio Fernández, quien marcó después de que la pelota fuera desviada por el arquero y rebotara en uno de los palos.

A pesar de la ventaja, River no terminaba de tener la iniciativa, y eso provocaba nerviosismo en el público. Paranaense se dedicaba a tratar de conectar un contraataque, y en uno de ellos Lodi casi lo empata con un remate cruzado que Armani alcanzó a despejar. El ritmo de River ya no era el mismo y los brasileños aprovecharon para adelantarse unos metros en el campo.

Todo se encaminaba al tiempo suplementario, ante la falta de definición de los jugadores de River en el área adversaria. El árbitro había adicionado seis minutos y ése fue el tiempo que aprovechó el local para convertir dos goles con grandes resoluciones. En uno, Lucas Pratto dominó la pelota y definió al lado del palo; en el otro, el ingresado Matías Suárez se escapó de su marcador y marcó luego de eludir al arquero. A esa altura, la fiesta era toda de River.

3 RIVER: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; E. Pérez, Ponzio, E. Palacios, I. Fernández; Pratto, Borré. DT: Marcelo Gallardo.



0 ATHLETICO PARANAENSE: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Martins, Nikão, L. González, Guimarães; Rony, Ruben. DT: Tiago Retzlaff Nunes.

Estadio: River. Arbitro: Roberto Tobar (Chile). Goles: 63m I. Fernández (R), 90m Pratto (R).(R). Cambios: 46m De la Cruz por E. Palacios (R), 70m Suárez por Borré (R), 78m Marcelo Cirino por Nikão (AT), 85m Mayada por Angileri (R), 86m Cittadini por L. González (AT). Incidencia: 63m Santos (AT) desvió un penal de I. Fernández (R).