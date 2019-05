La Comisión de Justicia y Paz, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal católica, emitió un comunicado en el que critica la política de gatillo fácil impulsada por el gobierno en materia de seguridad, cuestione que se aliente la impunidad y pide la sanción de quienes obren con esa lógica. En el texto se señala que "los hechos de violencia de gravedad extrema inducen a suponer que en algunas estructuras de las fuerzas de seguridad anidan procedimientos incompatibles con el Estado de Derecho y que, al quebrar sus principios básicos, representan una amenaza particularmente para los jóvenes y las personas más vulnerables". En ese mismo documento se pide dejar de lado la creencia de que "las tareas de las fuerzas de seguridad habilitan para la impunidad".



Si bien en la declaración no se alude a ningún episodio en particular, todo indica que la misma ha tenido como detonante la reciente masacre producida en San Miguel del Monte, que se agrega a hechos anteriores en el marco de la política de seguridad de Cambiemos.

Justicia y Paz es un organismo oficial del episcopado católico, integrado mayoritariamente por laicas y laicos, presidido por Emilio Inzaurraga y asesorado por el obispo Jorge Lugones.

El documento conocido ahora, titulado Proteger la vida y la seguridad juvenil, señala que frente a los problemas que enfrenta la seguridad pública se escuchan voces que proponen vías diferentes para darles solución, pero advierte que algunas de estas propuestas no son no compatibles con el estado de derecho mientras que otras centralizan la problemática en la seguridad física o de los bienes materiales, sin profundizar en las causas que la provocan o favorecen. Señala Justica y Paz que "presentar como ejemplares hechos mal llamados de justicia por mano propia o justificar actos violentos y delictivos sin esperar veredictos judiciales, no deberían caber en un país que aspire a pacificarse".

En el texto se dice también que las cuestiones de seguridad que se conocen casi a diario afectan frecuentemente a "grupos vulnerables", entre los que se menciona a campesinos, ancianos, mujeres, jóvenes y comunidades aborígenes. "Muchos hechos, posiblemente la mayoría, no tienen publicidad; o, según quienes sean o se consideren víctimas, alcanzan mayor o menor repercusión pública".

Frente a tales acontecimientos "en los que se han visto involucrados algunos miembros de las fuerzas de seguridad y que impactan en el corazón de nuestro pueblo", dice Justicia y Paz, "queremos compartir nuestra preocupación, expresar nuestro dolor y pedir a las autoridades todos los esfuerzos necesarios para esclarecerlos, sancionar a quienes no obran de acuerdo a la ley y promover la formación de quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos".

Reconociendo la "vocación de servicio" y el "esfuerzo esfuerzo de los varones y mujeres que trabajan día a día por la seguridad ciudadana" el organismo de la Conferencia Episcopal señala que "es urgente corregir situaciones altamente dañosas y promover una seria y adecuada formación para el ejercicio del rol que el Estado les confía, dejando definitivamente atrás la creencia que las tareas de las fuerzas de seguridad habilita para la impunidad".

Es esta una de las primeras manifestaciones públicas institucionales de la Conferencia Episcopal frente a la política de seguridad impulsada por la gestión de Cambiemos. Se pide allí que "se sigan promoviendo en quienes asumen este servicio a la comunidad, un cambio en las acciones agresivas, sean físicas o verbales, que muchas veces se dan, eliminando toda forma de actuación violenta o gatillo fácil que implique una clara desproporción en la intervención de su tarea".

El pronunciamiento expresa también solidaridad "con las victimas de toda forma de violencia y sus familias y en especial con las involucradas en los acontecimientos de estos últimos días, que sufren por sus seres queridos". Advirtiendo además que "este abrazo conlleva el reclamo y la exigencia de que se recorran todos los caminos de la verdad y la justicia que lleven a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables".

