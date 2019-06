Desde Santa Fe

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió le sugirió a la Legislatura de Santa Fe que la declare "persona no grata" en la provincia. Más que un desafío pareció un autoescrache de campaña, con el que ayer vino a pedir votos para el candidato a gobernador de Cambiemos José Corral y repartir paladas entre sus contendientes. Lo del estigma lo justificó porque al toque levantó sospechas sobre el atentado a Antonio Bonfatti en octubre de 2013. "Cuando a un gobernador le balean la casa es porque hace sus pactos con el narcotráfico y les falló", dijo. Y después, volvió a agitar contra los socialistas, a quienes les reprochó el "negacionismo" y su "responsabilidad política" ante el avance de la droga. "Hay una cúpula de la Policía de la provincia que responde al narcotráfico, que planifica los asaltos en Rosario", tiró.

Carrió pasó por Santa Fe junto al millonario Mario Quintana y la diputada nacional Lucila Lehman, entre otros. Corral los recibió en el Museo de la Constitución. "¡Lilita es una fanática de la República como nosotros, así que disfrutamos juntos de todo el recorrido!", la elogió el intendente. Rodeada de micrófonos, la legisladora recordó sus tiempos en la ciudad, en la Asamblea Constituyente de 1994, cuando "íbamos a 'Tía María', el bar de Miguel Torres del Sel, que era lilito. Miguel siempre fue lilito, después se pasó al PRO. Bueno, varios lilitos se fueron al PRO", se consoló.

"Estamos haciendo historia", dijo Carrió al reivindicar su "lucha" por la "libertad" y la "República". "Necesitamos que Corral sea gobernador de Santa Fe", arengó. "Porque tanto Bonfatti" como el candidato del peronismo Omar Perotti, con sus diputados, responderán a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández Kirchner". "¿Los diputados de Perotti a quién van a responder? A Cristina y a Fernández, que me parece que es peor. Fernández está como perro con cinco colas. Es un oportunista, el que me hizo todas las operaciones a mí". "Y Bonfatti ya lo llamó (a Fernández) son íntimos amigos, porque ese es el acuerdo del socialismo con los K".

"Y Bonfatti ya lo llamó (a Fernández) son íntimos amigos, porque ese es el acuerdo del socialismo con los K", dijo Carrió.

Según Carrió, hay una "segunda razón para votar" su socio político, que salió tercero en las primarias. "Es que no se puede combatir el narcotráfico si se tuvo negocios con el narcotráfico", acusó. "Lo digo en Santa Fe para que me declare persona no grata la Legislatura de la provincia y hagan lo que les digan. "Cuando a un gobernador le balean la casa es porque hace sus pactos con el narcotráfico y les falló, dijo. Y la aplaudieron. "¡Por eso muere Medina en Pilar!"

"Hace 14 años se ha dicho que Rosario iba a ser tomado por la droga. El negacionismo del socialismo en la materia ha sido parte de su responsabilidad política inexcusable". "El negacionismo respecto a la vinculación de la Policía de Santa Fe y el narcotráfico es responsabilidad política de los gobernadores de la provincia, especialmente Bonfatti", siguió.

"Yo tengo que ser custodiada por la Gendarmería. Y no saben lo que es la investigación de la Hidrovía. La principal salida de droga en el país es en Santa Fe, y si no es en el puerto de Rosario y es en el puerto de San Lorenzo, incluido el intendente. Y la Zona Franca de Villa Constitución que tanto se festejó se la dieron a un operador que está investigado en cuatro causas criminales. Por esa razón, es muy difícil y riesgoso lo que pasa en Santa Fe".

El jueves, en Reconquista, donde arrancó la gira con Corral, Lilita explicó por qué le pidió a Miguel Lifschitz que no le asigne custodia. "La Policía de la provincia está totalmente tomada. No sé para qué el gobernador me manda la Policía provincial. La verdad es que yo respeto a los policías provinciales porque muchos de ellos pueden ser decentes, pero hay una cúpula de la Policía que responde al narcotráfico, que planifica los asaltos en Rosario. Entonces yo le pido que no me de custodia".