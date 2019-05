La capital española está totalmente camuflada por el evento que paralizará el mundo en el estadio Wanda Metropolitano. La final más cara de la historia se juega en una ciudad futbolera por excelencia y enfrenta a dos equipos de Inglaterra, el país creador de este deporte. Desde la fuente de la Cibeles hasta la Puerta de Alcalá se observa la pelota gigante con gajos anaranjados exclusiva de la gran Final de la Champions League. Lo mismo le sucede a miles de personas caminando por la Gran Vía que se encuentran al balón grande con el sello de Tottenham v.s Liverpool. Finalmente en los epicentros del “Festival Champions” en Puerta del Sol y Plaza Mayor, donde desde el jueves hasta que finalice el partido, con shows musicales y entretenimientos relacionados a la gran final del continente.

El detalle relevante es la gran cantidad de fanáticos que se encuentran en “Zona Festival Champions” sin entrada para el partido. Esto aumentó descabelladamente el precio de reventa, a valores sin precedentes. Lo que en una final europea por la calle cuesta habitualmente entre 400 y 1500 euros, esta vez va de 8 mil a 14 mil euros. Tan desproporcionado como real es que la media para conseguir un ticket al partido es de 10 mil euros, algo así como medio millón de pesos argentinos para 90, o quizás 120 minutos de fútbol.

Ser anfitrión de la final de la Champions es una dicha para una ciudad europea, pero la noticia se hace algo tormentosa cuando al partido más importante del mundo entre clubes llegaron dos equipos ingleses. Se esperan entre 80 y 100 mil hinchas provenientes del Reino Unido, de los cuales más de la mitad no tiene tickets para el match definitorio entre el Tottenham y el Liverpool. El temor provocado por esta ola de hooligans entrando a la capital española hizo que el operativo de seguridad tome todas las precauciones y convoque a casi 5.000 mil policías para que la fiesta sea justamente una fiesta y evite todo tipo de incidentes.

Por segunda vez en la historia, dos equipos de Inglaterra definirán la Champions. La anterior fue en 2008 cuando Manchester United derrotó por penales al Chelsea. Lo curioso en la actualidad es que el Liverpool lleva 29 años sin ganar la Premier League, mientras el Tottenham hace 58 años que no se corona en la liga inglesa. Sin embargo, uno de los dos será el Rey de Europa.

De vencer, el Tottenham tocaría por primera vez la gloria máxima a nivel continental. Es su primera final para quedarse con la UEFA Champions League. En cambio, para el Liverpool sería su sexto título grande de Europa -1977,1978,1981,1984 y 2005-.

La jornada del viernes tuvo movimiento en el Wanda Metropolitano. Primero fue el turno del Liverpool a las 16.45. Los jugadores que brindaron declaraciones fueron los laterales Trent Alexander-Arnold y Andy Robertson. Pero la parte más jugosa fue cuando apareció a dialogar con la prensa el carismático y reconocido entrenador alemán Jürgen Klopp, que logra nuevamente estar en un partido definitorio con la intención de cortar la esquiva racha de finales perdidas. No gritó campeón ni ante el Bayern Múnich dirigiendo al Borussia Dortmund en 2013, ni ante el Sevilla con el Liverpool en la Europa League en 2016, ni ante el Real Madrid la pasada final con sus Reds en 2018. Consultado sobre si es un hombre con mala suerte, motivo de una salida entre risas del alemán: "¿Mala suerte? Creo que para nada ha tenido mala suerte en mi carrera. De hecho mi mujer siempre me pregunta: '¿cuándo es el último partido del año?' Porque desde 2012, y con la excepción de 2017, siempre he estado en las finales, así que me considero un tipo afortunado".

Klopp también tuvo espacio para hablar sobre su par argentino y afirmó que admira mucho el trabajo de Mauricio Pochettino en Tottenham, pero que confía en su equipo y, en fin, que espera que los hinchas del Liverpool se lo estén pasando bien en Madrid, ciudad a la que arribaron el día previo a la final.

El Tottenham con presencia Argentina apareció ante los flashes a las 18.45. El equipo londinense dirigido por Pochetino, cuanta además con el arquero Paulo Gazaniga y el defensor Juan Foyth, ambos argentinos que serán suplentes el sábado. Osvaldo Ardiles el manager de los Spurs y además está en Madrid Julio Ricardo Villa, otro embajador nacional ídolo del equipo inglés que todos los veranos viaja al viejo continente para eventos del club. Los campeones del mundo del ’78 son leyendas en la institución.

En la espaciosa sala de prensa del Wanda Metropolitano, apareció Mauricio Pochetino a las 18.45, escoltado por el arquero Hugo Lloris y el volante Harry Winks. El entrenador argentino no confirmó la presencia de Harry Kane, pero todo indica que el delantero estrella ausente desde cuartos de final, no se perderá la definición. Al respecto del equipo que inicie el juego, reconoció: “No es fácil tomar esta decisión, pero tampoco fue fácil en semifinales o cuartos. En cada partido hay que tomar decisiones de esa naturaleza y mañana tendremos que tomar otras decisiones. Hay que estar seguros de contar con cuanta más información sea posible. Sólo pueden salir once. No es fácil dejar alguien en el banco. Les propuse a UEFA hacernos una foto mañana todos juntos, todo el equipo, no sólo el once titular, creo que nos dejará. Cuando hablamos de fútbol no hay que olvidar los valores del deporte y para quién jugamos, quizá mil millones de personas nos estén viendo en directo. El sentimiento de equipo, de club, no sólo es de once jugadores, hay que destacar el valor colectivo".

De los 63 mil espectadores que pueden ingresar al estadio ubicado a casi una hora en metro de las zonas céntricas, 34 mil fueron destinados para los aficionados de los equipos ingleses -17 mil para cada uno-. Con estos datos, habrá aproximadamente 50 mil hinchas de los finalistas deambulando por la capital española pero no en dentro del Estadio. El resto de las localidades se distribuyeron entre público general de venta por internet, protocolos, sponsors y la federación. Habrá 1800 periodistas de empresas con derechos que tendrán el lujo de ser actores de la velada, y unos 650 de prensa escrita privilegiados en la cita europea.



La final de la Champions League es mucho más que 90 minutos de fútbol. Media hora más si Tottenham y Liverpool regalan una final más emotiva a los espectadores. Pero el tiempo que ruede la pelota promete ser futbolísticamente majestuoso. Estarán dos equipos ingleses, los inventores del deporte más popular del mundo, los reyes de la pelota.