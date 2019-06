La tranquilidad cambiaria de las últimas semanas empezó a revertirse. El riesgo país dio un salto de casi el 5 por ciento y cerró en 985 puntos. El dólar cerró ayer en 46,10 pesos y marcó una suba de 45 centavos. En algunas casas de cambio del microcentro porteño se ofreció por encima de los 46,50 pesos. Los consultores aseguran que a partir de junio podría volver la inestabilidad de la divisa por diferentes motivos. Los factores internos se vinculan a la finalización de la liquidación de la cosecha de la soja y el avance de la incertidumbre por la cercanía a las elecciones. Entre los elementos externos se destacaron las mayores presiones por la guerra comercial de China con Estados Unidos, la caída de la economía brasileña y los efectos no esperados en México por el anuncio de aranceles norteamericanos.

La situación financiera no da respiro para los inversores locales. El riesgo país había empezado a bajar en las últimas jornadas y algunos agentes de bolsa llegaron a adelantar que quebraría en poco tiempo los 900 puntos básicos e incluso podría perforar los 800. El optimismo no fue preciso. En la jornada de ayer el riesgo país dio un salto y volvió a acercarse a 1000 unidades (cerró en 985 puntos). Los bonos de largo plazo computaron las pérdidas más importantes. El Centenario marcó un retroceso del 1,9 por ciento en tanto que el Discount 2033 bajó 0,7 por ciento. Los títulos locales no recuperan la confianza de los inversores y anotan rendimientos de hasta 20 por ciento en dólares. Los bonos parecidos de la región rinden menos del 5.

El clima de incertidumbre en las bolsas del mundo impactó también en las acciones argentinas. Las empresas nacionales que se operan en Nueva York registraron pérdidas de más del 5 por ciento. Los bancos y las energéticas volvieron a ser alguno de los sectores en los que se anotaron las caídas más importantes. El cierre bursátil de mayo, no obstante, dejó una sensación de festejo entre inversores locales. El índice del MerVal acumuló un avance del 15 por ciento en el mes y hubo acciones con subas de casi 30 por ciento. La lista de firmas con mejor rendimiento la encabezó la distribuidora de energía Transportadora Gas del Sur (29,2 por ciento en pesos).

La inestabilidad financiera de la economía no responde exclusivamente a elementos de la coyuntura. Existen factores estructurales que provocan miedo entre los inversores por la falta de sustentabilidad de mediano y largo plazo. La caída de las reservas del Banco Central el último mes es uno de los principales factores de riesgo. Las divisas de la autoridad monetaria cerraron en 66.767 millones de dólares. Subieron 27 millones de dólares en la jornada pero en el mes bajaron 6896 millones y retrocedieron 12.714 millones contra el 9 de abril, cuando ingresó el último préstamo del Fondo.

Las Leliq ofrecieron ayer un rendimiento del 70,73 por ciento, una cifra casi idéntica respecto de la jornada anterior. La autoridad monetaria mantiene las tasas por encima del 70 por ciento desde el 25 de abril y acepta pagar más de 55 mil millones de pesos en intereses mensuales a los bancos por la colocación de estas letras de corto plazo. Este viernes en el organismo renovaron 220 mil millones de pesos en Leliq.