A diferencia de San Juan y Misiones, las elecciones en Corrientes sólo serán legislativas pero para la Casa Rosada representa la oportunidad de conseguir la primera sonrisa electoral en lo que va del año. La provincia es gobernada por el radical Gustavo Valdés (foto), que fue electo gobernador en 2017 y ahora aspira a imponer su lista de legisladores provinciales.

Para estos comicios la Alianza ECO tiene posibilidades de imponerse en la elección de 15 diputados, 5 senadores y también se renuevan los concejos deliberantes. El gobierno no descuidó el distrito y durante la semana viajó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio para respaldar a la coalición gobernante que responde a Cambiemos. El oficialismo tendrá como candidatos al ex ministro de Hacienda provincial, el radical Enrique Vaz Torres, para el Senado, y al liberal Pedro “Perucho” Cassani, para Diputados. El peronismo correntino logró la unidad y sus candidatos competirán en cinco listas. El sector mayoritario lo representa el Frente para la Victoria que integran el ex intendente Fabián Ríos, quien se postula como candidato a concejal de la capital, y Martín Barrionuevo, alineado con el senador Carlos “Camau” Espínola, como candidato a senador provincial. También compite Unidad Correntina, un espacio encabezado por los intendentes Santo Tomé, Santa Lucía, Paso de los Libres y San Roque e integrado por sectores del kirchnerismo. Otra lista peronista es la de Juntos Podemos, encabezado por Alejandro Karlen. También competirá Eugenio “Nito” Artaza.