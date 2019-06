La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner comunicó a la Justicia que no podrá asistir este lunes a la audiencia del juicio en el que es investigada por supuesto direccionamiento de la obra pública, argumentando que debe participar de una reunión a la que fue convocada por el presidente del Frente para la Victoria en el Senado, Marcelo Fuentes.

En una nota firmada por su abogado defensor, Carlos Beraldi, la precandidata a vicepresidenta hizo saber al Tribunal Oral Federal 2 que el 3 de junio deberá participar de un encuentro de trabajo parlamentario que comenzará a las 10.30, una hora más tarde que el inicio fijado para la tercera audiencia del juicio oral y público en su contra.

La defensa de Cristina Kirchner había impulsado días atrás un pedido para que la senadora pueda ausentarse en las audiencia de debate, fundamentado en el deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la ex mandataria. El Tribunal aceptó la solicitud, siempre y cuando las citaciones judiciales se superpongan con la labor parlamentaria.

Tras la audiencia del lunes, en la que se continuará con la lectura de los cargos, el Tribunal dará pie a que las partes presenten “cuestiones preliminares”. Las defensas de los 16 imputados ya anticiparon que, durante esa instancia, harán “una catarata de pedidos”.

La ex mandataria y actual precandidata a vicepresidenta comenzó a ser juzgada en el marco de un expediente que la señala como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante la gestión kirchnerista, entre ellos, el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz, a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos, quienes se encuentran detenidos.