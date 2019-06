La historia de los debates en la Argentina es relativamente corta. Hace apenas unas décadas se formalizarón y menos aún que se ha legislado al respecto. En otros paises es un filtro ineludible, al que se le asigna un relevancia que por estas latitudes no se ha verificado. A nivel provincial se dará el tercero consecutiuvo, sin prejucio de "cruces" entre candidatos en programas o estudios sin que llegaran al rango de "debate oficial" como el que se dará esta noche en los estudios de Canal 3 de Rosario, y que se verá simultáneamente por Canal 5, y retransmitirán radios y sitios web a través de distintas plataformas. Sin dudas se trata de cuatro candidatos de nivel político e intelectual que debería garantizar el contenido del debate. Si bien -de acuerdo a las encuestas- la cosa es entre dos, tanto Juan Monteverde, como Rodrigo López Molina podrían utilizar esta instancia para tratar de acortar diferencias. Pablo Javkin y Roberto Sukerman tienen más para perder, y por la dinámica de este tipo de programas, el "oficialista" y el favorito (no siempre coinciden esas condiciones) son los más requeridos, y finalmente los que mayor tiempo de exposición acaparan. Eso no garantiza rédito político, pero sí limita las posibilidades de los otros contendientes de la reunión. Otro dato significativo será ver por quienes estarán acompañados los candidatos. Es una manera de emitir señales.

Los cuatro candidatos invitados a dar su opinión sobre el debate de hoy en esta nota exhiben algunas coincidencias, sobre todo en dejar sentado para el futuro las bases de una idea de ciudad que se construirá a partir de la conducción de uno solo de ellos, pero con el aporte de los otros, que dicho sea de paso se trata al dia de hoy de representantes de las ciudad en el Concejo Municipal.

Los cuatro candidatos, a partir de las 20 saldrán a escena, en el orden asignado por sorteo, Roberto Sukerman, que irá acompañado por el publicista Lucio Guberman y su jefe de campaña Juano González. El candidato más votado en las primarias sostuvo que "el debate es trascendennte porque la sociedad debe saber quién es quién, cuál es la trayectoria de cada uno, en qué lugar estuvo en los diferentes momentos de la vida política, cuáles son sus antecedentes y sobre todo conocer cuál es su proyecto de ciudad. Como lo hice cada vez que fui candidato, me siento muy cómodo participando en los debates y entiendo que es nuestra obligación poder hablarle a la sociedad con la verdad, siempre en un marco de respeto entre los diferentes espacios politicos", reflexionó el candidato peronista.

Con la letra "B" aparece Juan Monteverde que estará acompañado en los estudio de TV Litoral por Caren Tepp, candidata a primera concejala, y Carlos Del Frade, cabeza de lista de diputados provinciales de la coalición. Para el candidato al Palacio de los Leones "para nostros es una gran oportunidad de contrastar proyectos. El resto está todo el dia en televisión mostrándose, diciendo sus cosas, nosotros lo tenemos que hacer por otros medios. Por eso vamos con mucho entusiasmo, porque de alguna forma el debate iguala y que gane el mejor. Es más, en las reuniones previas propusimos que haya algún segmento de debate libre entre los candidatos más allá de los ejes temáticos, pero quedamos más solos que Kung Fu, je. Más allá de eso, el debate jerarquiza la política local, ver las peleas que hay que dar, no es sólo gestión administrativa, sino compromisos y la ciudad que queremos para el futuro", concluyó el líder de Ciudad Futura.

Con la inicial de Cambiemos, Roy lopez Molina asistirá junto Daniela León, primera en la lista de concejales, y Nicolás Bacca, delegado del Ministerio de Acción Social en la region. Para el dirigente del PRO "siempre es una buena oportunidad la instancia de un debate para conocer en simultáneo las distintas propuestas que, al final, configuran distintos modelos de ciudad, que es lo que verdaderamente me diferencia de los otros tres candidatos. Así como competí dos elecciones seguidas en primarias, también será la segunda vez que participe en un debate público. Celebro ambas herramientas, que actualizan siempre un sano espiritu democrático", sostuvo Roy.

Finalmente, letra "D", Pablo Javkin ingresará al set televisivo junto a su adversaria en la primaria y concejal del Frente Progresista, Veronica Irizar, y la tambien edila, que busca su reeleccion, Maria Eugenia Schmuk. El vencedor en las PASO sumado por frentes destaca que "tengo la expectativa que podamos desarrollar el temario, con los temas estratégicos de la ciudad, es decir una discusión de contenidos, de politicas y propuestas, que nos deje no solo la posiblidad de que la gente elija y vote en relación a lo que pensamos y a la preparación que advierta en el candidato, sino también que sirva para que hacia al futuro sea una base de cuatro candidatos a Intendente, pero también concejales que podrán ponerse de acuerdo en algunas cuestiones estratégicas que seguramente el debate va a mostrar", concluyó el candidado del Frente Progresista.

Para este cronista, las elecciones no se ganan en la televisión y mucho menos en un debate. En todo caso, esa instancia puede marcar un punto de no retorno que tal vez sí signifique una derrota, como alguna vez probablemete haya ocurrido.