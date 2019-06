El 17 de mayo a las 9.30, Esteban Continiello esperaba a las puertas de América TV que saliera Horacio Rodríguez Larreta del programa de Antonio Laje. Quería una explicación por el derrumbe que le costó la vida a su hermano Adrián, un mensaje para sus padres y su hermana menor. “Estoy llegando tarde a otro lado”, se lo escucha decir al jefe de Gobierno porteño en un video mientras se sube al auto gris que lo esperaba.

Esteban insiste: “Te digo quién soy, nada más. Soy hermano de Adrián Continiello, el chico que murió en el derrumbe de San Cristóbal”. Larreta intentaba cerrarle la puerta. “Pero mi hermano se murió en una obra en construcción por el gobierno de ustedes y yo quería que ustedes, como te voté, me expliquen algo. Que me des una explicación porque mi hermano murió y vos dijiste que estaba todo bien.” Antes de que el automóvil se pusiera en marcha, Rodríguez Larreta le dice sus palabras finales: “Yo trabajo para todo el mundo, no te preocupes”. Y se va.