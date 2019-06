Desde San Juan

“Mi destino está dentro del Partido Justicialista, yo soy presidente del partido en San Juan”, aseguró el gobernador Sergio Uñac, apenas unas horas después de la apertura de la elección provincial. A la espera de un resultado contundente que le asegure cuatro años más de mandato, el dirigente selló hoy su pertenencia al espacio que llevará como fórmula presidencial a Alberto y Cristina Fernández y adelantó que habrá una foto en Buenos Aires durante la próxima semana. En contraste, el candidato de la oposición, el intendente Marcelo Orrego, trató de despegarse de la Casa Rosada: “Yo no soy Cambiemos”, dijo pese a que los partidos que integran el Frente Con Vos son los mismos que en 2017 llevaron la marca de la alianza que gobierna el país.

El frío sanjuanino fue amainando a medida que el sol se colocaba a lo alto y las personas comenzaban a salir de sus casas para acercarse a sus escuelas a votar. Con el resultado de las PASO del 31 de marzo que marcaron una amplia diferencia a favor del gobernador (55,7 a 32,1 de Orrego) la expectativa estaba depositada en la lectura nacional de los resultados y la disputa por un puñado de municipios.

Además de las declaraciones de rigor sobre la importancia de las elecciones y el ejercicio de los derechos civiles y políticos, antes de dirigirse a la localidad de Pocito para votar, Uñac envió hoy varios mensajes. Por un lado, marcó un camino a favor de la unidad de la oposición: "Lo de San Juan, que ha sido expresado por muchos dirigentes de mi espacio, ha sido un modelo interesante, que nos ha permitido ponernos al frente de una construcción y de una convocatoria plural. No quiere decir que todos pensemos lo mismo, porque hay matices, pero el gran desafío ha sido articular disensos y en San Juan lo hemos logrado. Si de la mano de la unidad hoy logramos un buen resultado, sería necio no lograr lo mismo en el orden nacional". No hizo falta que mencionara al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para que se entendiera que lo estaba invitando a competir en unas primarias con la fórmula Fernández-Fernández.

También destacó la trayectoria del economista Roberto Lavagna, a quien había recibido hace unos meses durante la fiesta del Sol, el festejo anual más importante de la provincia. De todas maneras, desmintió que hubiera evaluado la posibilidad de ser su candidato a vicepresidente. También aclaró que hace casi un año que él ya no participaba de Alternativa Federal, el espacio fundado por Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa: "Roberto nunca fue parte de Alternativa Federal. Hay un grupo de gobernadores, entre los cuales me incluyo, que nos reuníamos. A partir de ahí empieza a surgir como una tercera alternativa, dejando yo de participar hace un año, y ellos fueron consolidando su espacio, pero Roberto Lavagna desde el comienzo nunca fue una parte protagónica de Alternativa Federal", explicó.

De buen diálogo con los demás mandatarios provinciales, el gobernador de San Juan aprovechará su triunfo para impulsar su figura de cara a 2023 y empujar el regreso del peronismo al poder en octubre de este año.