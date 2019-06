¿Cómo surgió Por? ¿Es un desprendimiento de tu libro sobre Spinetta?

–Yo creo que es la mezcla de dos pasiones, como una serpiente que se muerde la cola: es mi pasión por Spinetta, sobre todo por esa canción y ese momento de Spinetta, mezclado con mi pasión por OuLiPo y mi interés por lo lúdico y por la búsqueda de formas en la literatura. Son cosas que han ocupado un lugar central en los últimos cinco o seis años de mi vida. Desde que estoy en el grupo tengo acceso a mucha más información y es imposible que no tenga un efecto en mí. Yo doy talleres de escritura y siempre los di con juegos cercanos a OuLiPo. Estos últimos años los estuve dando con combinatoria, recreación, reescritura, es algo que cada vez me interesa más, me interesa desde La mujer de Wakefield. En Por yo hago un juego con la letra “Construcción” de Chico Buarque. Este juego era previo a entrar a OuLiPo. La idea de la recreación, la reescritura y el remix, es algo que está siempre. Por es una canción que siempre fascinó. Me interesan esos “bichos raros”: libros, novelas, formas inclasificables. El libro se llama Lecturas… en plural porque no intento hacer una lectura, yo creo que sería traicionar la esencia de la canción. El hecho de que la canción termine con la palabra “por”, que tiene tantos significados, es una invitación para el lector para que elija qué “por” es ese. Yo tomo varios, en especial el de la multiplicación, que es la invitación que me hace hoy día esa canción, pero no paso por alto los demás tampoco. La indeterminación vuelve mucho más activo al que está escuchando la canción: esa “hoja”, ¿qué hoja es? ¿Es la hoja de un árbol, de un papel, de un cuchillo? Hay una invitación muy grande tanto en esa canción como en “La sed verdadera” a salir del rol pasivo. Si un lector quiere seguir, tiene muchos caminos posibles: desde reordenar las palabras, eliminar, agregar o usar esas palabras como puntos de partida. Yo creo que esa canción se merece un homenaje aparte.