Hoy en el Chaco comenzará el juicio al ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex penitenciario de la cárcel de U7 de Resistencia Pablo Casco, en un proceso en el que se investiga su complicidad con delitos cometidos por la última dictadura. Se trata del sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se estima que declararán entre diez y veinte testigos. En la causa figuraba imputado el ex juez federal Luis Ángel Córdoba, pero falleció antes de que el expediente llegara a su etapa oral. Al ex fiscal Mazzoni se le imputan cinco casos de tormentos, incumplimiento de los deberes del funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y también encubrimiento. Mazzoni y Córdoba fueron sindicados como el “sostén judicial” del terrorismo de Estado en la provincia. El ex agente penitenciario Pablo Casco es acusado por torturas y tormentos agravados en dos casos: los sobrevivientes de la cárcel Unidad 7 lo señalan como uno de los jefes de guardia más violentos.