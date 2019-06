Emilia Clarke reveló sus fuentes de inspiración para el último discurso de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, y señaló que vio videos de dictadores como Adolf Hitler para prepararlo. En "The Iron Throne", el episodio final de la serie, Daenerys ya tomó el control de King's Landing y se dirige a sus tropas en dos lenguajes ficcionales, el dothraki y el valyrio. Según dijo al medio especializado Variety, para perfeccionar su discurso Clarke se dedicó a estudiar "a dictadores y líderes poderosos" hablando en diferentes idiomas, para ver si aquellos que escuchaban podían entender el tono y la temática aun cuando no conocieran la lengua en que se pronunciaba.

"Para dar ese discurso vi un montón de videos, y hoy me parece gracioso", contó la actriz. "Vi a dictadores y líderes poderosos hablando en diferentes idiomas para ver si podía entender lo que decían aun sin conocer el idioma. ¡Y podés! Podés entender absolutamente lo que está diciendo Hitler aunque no sepas alemán. Así que pensé 'si logro creerme cada palabra que pronuncie, la gente no necesitará mirar los subtítulos'".

En la misma entrevista, Clarke también dijo que no estaba preparada para sentirse "tan entumecida" mientras veía el último episodio: "Estuvimos preparándonos por un tiempo para decirle adiós al programa, sabiendo en las últimas dos temporadas que el final se acercaba... fue una verdadera lucha leer los últimos guiones, pero tuvo un hermoso y emotivo final. Creo que el legado de Game of Thrones será una discusión sobre el poder, sobre lo que significa ser una persona e integrar una comunidad de personas, y qué significa servir a un propósito".

En tanto, Gwendoline Christie también habló sobre su personaje Brienne of Tarth. Entrevistada por The Sunday Times, la actriz señaló que "para ese personaje tan poco convencional, que nunca se atrevió a esperar demasiado para ella, terminar en una posición de influencia es muy especial. Su lugar en el Consejo traerá mucha practicidad a la política". Pero Christie no eludió referirse al final de la serie y las críticas que recibió: "Todos tienen derecho a una opinión, y la gente se involucró mucho con este show". Con esa frase fue algo más diplomática que Kit Harington (Jon Snow), que en una entrevista con Esquire señaló que "no quiero sonar duro con los críticos, pero cualquiera que se tome apenas media hora para juzgar a este programa en mi mente se puede ir a la mierda, porque yo sé cuánto trabajo se puso en esto".

Los comentarios sobre el final también provocaron una respuesta de Nikolaj Coster-Waldau, quien no coincide con aquellos que señalaron que la muerte de su personaje Jaime Lannister y su hermana y amante Cersei fue "anticlimática" y poco memorable. "El mundo entero cae alrededor suyo, es algo muy poético", dijo el actor danés al sitio web Making Game of Thrones. "Cuando terminamos de filmar estábamos muy emocionados, mucho más que en la última escena que hice. Mi esperanza con esa escena de los momentos finales de Cersei y Jaime es que aún cuando la gente los quería muertos, te deja con un gusto amargo en la boca".