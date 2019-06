A poco más de un año de su llegada a Estados Unidos, Zlatan Ibrahimovic sigue dejando jugadas para el recuerdo. La última fue un impresionante tanto de chilena, con previo control con el pecho y sombrero sobre sí mismo; un golazo que sin embargo no sirvió para remontar la derrota final de Los Angeles Galaxy, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto y donde jugó el ex Atlético Tucumán Favio Alvarez, que terminó cayendo este domingo por 2-1 con New England Revolution como local.



El sueco ex Juventus, Barcelona, Manchester United y PSG -entre otros-, lleva diez festejos en once partidos durante la presente Major League Soccer, donde su equipo marcha segundo en la Conferencia Oeste, a nueve puntos del líder, Los Angeles FC, donde es figura el mexicano Carlos Vela, goleador del torneo con 16 tantos.

El equipo de los Mellizos perdió cinco de los últimos siete encuentros y se alejó del líder, aunque tiene casi asegurado su pasaje a los Playoffs. Además de Alvarez, en sus filas juegan los argentinos nacionalizados estadounidenses Sebastian Lletget y Emil Cuello, y el uruguayo Diego Polenta.