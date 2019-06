Después de haber sido amenazados por el intendente de la capital de Jujuy, Raúl Jorge, el abogado Héctor Hugo Huespe denunció que su auto fue vandalizado por integrantes de la policía jujeña. Sin estar mal estacionado Huespe señaló que después de hacer un trámite cuando volvió "se estaban llevando mi coche. Se metieron al auto y rompieron un par de manijas del coche. Una situación bien mafiosa, trajeron a la policía, una cosa bien turbia, un espanto". Huespe representa al candidato a intendente por el Movimiento Popular Jujeño, Marcel Vilca, que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia por el intento de rereelección de Jorge, a pesar de que la Constitución municipal solo permite una reelección.

"Estacioné el auto y un zorro se puso a hablar inmediatamente por radio, sin decirme nada, miraba nomás. Bajé y compré unos lentes de contacto y cuando volví se estaban llevando mi coche", explicó el abogado Huespe al relatar la situación en la que se encontró con un inspector de tránsito municipal horas después de haber sido amenazado públicamente en televisión por el "Chuli" Jorge, el intendente radical de San Salvador de Jujuy que quiere mantenerse allí presentándose para un cuarto mandato. "Era una grúa municipal, escoltada por policías de la provincia. Los alcanzo y les pregunto por qué me llevan el auto y no me respondían. Yo los empiezo a filmar y me dicen los de la Municipalidad 'te estábamos reubicando el auto de lugar', aseguró el letrado. Huespe solicitó a los uniformados que se identifiquen y solo recibió insultos como respuesta.

Vilca presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia ante la candidatura de Jorge por cuarta ves. El dirigente busca la impugnación del intendente de la capital por violar la Constitución, que restringe a dos períodos consecutivos la posibilidad de gestión en la ciudad, y la intervención del tribunal supremo es porque la justicia jujeña ya le dio via libre al jefe comunal radical. El intendente Jorge dijo en un reportaje en la televisión local que si la Corte no le permite presentarse Vilca y su representante legal "no podrán salir a la calle porque recibirán un escarnio y un daño”. Ante la amenaza el abogado presentó una denuncia penal contra Jorge y al día siguiente es amedrentado por las fuerzas policiales jujeñas que responden a Morales.

El gobernador de Jujuy, uno de los mayores aliados radicales del presidente Mauricio Macri, debió despegarse de la figura presidencial que cada vez arrastra menos votos. Según la liga de intendentes local, mayoritariamente peronista, se hablilta a Jorge a una nueva reelección porque Morales "necesita de los votos del Chuli. Si no, pierde la provincia".