Una superheroína corría por la marcha de NiUnaMenos (NUM). El rostro cubierto por una máscara de tela negra con brillos verdes, traje negro con un pañuelo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito atado en su brazo izquierdo, una corona de flores rosas y amarillas le adornaba la cabeza; llevaba una flecha con flores. La identidad secreta de esta heroína es Juana Mar, una niña de 8 años que marchó junto su madre.

"Me gusta mucho venir acá y cantar y bailar y también participar en esta movida", contó Juana Mar a Página|12. Natalia Tablat, su madre, agregó que su hija ya había ido disfrazada a las NiUnaMenos anteriores.

"En la primera NiUnaMenos vinimos con una capucha rosa de lana que yo le hice jugando por las Pussy Riot, que es lo que escuchamos", afirmó. A las movilizaciones siguientes, Juana Mar pidió ir disfrazada. "Cuando no quiso más, se sacó la capucha y ya", agregó Tablat. Juana Mar aseguró que le gusta marchar con su madre "porque amo a mi mamá muchísimo". Tablat contó que sintió la necesidad de ir a la movilización de 2015 "por una historia personal mía". "Le pregunté si tenía ganas de acompañarme y dijo que sí. Ella ya sabía cómo eran las marchas porque viene desde que estaba en la panza. Y después hablamos de cómo se sintió, de la emoción, de la bronca y de todo lo que se genera", detalló. Juana Mar todavía no decidió cuál será su nombre de heroína ni su superpoder, pero aseguró que quiere "que se legalice el aborto para que las mujeres y todes puedan decidir y abortar".En la columna de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Cristina Rubio, secretaria de Educación Técnica del sindicato, y Nélida Vieytes charlaban con sus compañeros. Ambas tenían puestas camperas violetas con capuchas verdes y las uñas pintadas haciendo juego. "Venimos para reivindicar los derechos de las mujeres, para que se termine el patriarcado de una buena vez y no haya más muertas por un femicidio", aseguró Vieytes, docente jubilada que aún da clases en un Plan Fines.Rubio contó que, además, ella y Vieytes asisten desde hace 11 años a los Encuentros Nacionales de Mujeres. "Al movimiento de mujeres y las marchas se fueron incorporando más chicas jóvenes. Es evidente que el movimiento va más allá de las perspectivas que nosotras teníamos y acá se refleja", señaló.

Luna, de 13 años, marchó hoy, en su primera NUM, junto a su abuela, Mónica. "La idea surgió porque yo siempre venía y ella tenía ganas de venir. Pensé que era mejor que viniera con su abuela", sostuvo Mónica. "Yo vengo para apoyar todo lo que se pide, que es lo que yo pienso. No al maltrato a la mujer y sí a la legalización del aborto", afirmó la joven, que esperaba ansiosa "cantar así, con todas las demás"."Siempre traté de enseñarle que tiene que defender sus derechos y tratar de que la escuchen, aunque no quieran escucharla", aseguró Mónica. Ella, sostuvo, está "intentando deconstruir mi patriarcado", pero quiere que su nieta "nunca deje de venir" a estas movilizaciones. "Eso es lo que yo siento, nada más", afirmó.

Informe: Ludmila Ferrer.