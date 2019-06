-¿De chiquita qué querías ser cuando fueras grande?

-Actriz y bailarina.

-¿En qué barrio naciste?

-Nací en Santiago entre San Juan y Mendoza. Lo recorro siempre. Toda mi familia bautizó a nuestros hijos en esa parroquia y me genera mucha nostalgia y muchos recuerdos que evocan mi infancia.

-¿Tenés seudónimo?

-La alemana.

-¿Un lugar de la ciudad que te gusta?

-Disfruto mucho mi barrio, Fisherton, cualquier lugar que pueda ver el río y el Paseo del siglo.

-¿De qué equipo sos hincha?

-De River. Mi viejo era de Santa Fe y me llevó a la cancha a verlo de local muchas veces en mi infancia. Compartíamos esa pasión. Extraño a horrores ver los partidos con él.

-¿Te asaltaron alguna vez?

-Cinco veces: 2 entradas, 3 arrebatos.

-¿El primer insulto?

-Soy de enojarme cuando algo no me parece bien pero no de putear.

-¿La escena más bizzarra de la que hayas participado?

-Jajaja...¡Muchas! Pero la respuesta ocuparía todo el diario.

-¿Cómo definirías al rosarino?

-Laburante, apasionado, emprendedor.