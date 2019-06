El presidente de San Lorenzo de Almagro, Matías Lammens, decidió meterse de lleno en la arena política y anunció que está “dispuesto a ser candidato” a jefe de gobierno porteño, en el marco de “una gran paso opositora” para derrotar al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. “Me pone muy contento que (Cristina Kirchner) haya elegido a un tipo como Alberto Fernández, que es alguien que la ha criticado mucho y aun así fue elegido para ser presidente”, señaló, tras confirmar su vocación política “para cambiar las cosas” en la Ciudad.

“Hay que hacer un gran frente opositor. Repetir lo mismo de siempre para tener los resultados de siempre, no sirve. Ganar la Ciudad sería histórico después de 12 años de macrismo”, dijo Lammens, desde el set de C5N, para ratificar su decisión de formar parte de una coalición que enfrente a Cambiemos en su distrito de origen.

En el mismo sentido, Lammens remarcó que “con el kirchnerismo solo no alcanza” y que lo que se necesita es erigir un frente opositor “abierto y plural” para derrotar a Horacio Rodríguez Larreta. Al abogado, empresario y dirigente deportivo lo entusiasmó la construcción política que tomó impulso con la candidatura presidencial de Alberto Fernández, el PJ porteño y sectores progresistas.

Lammens celebró la “audacia tremenda” con que Cristina Fernández sacudió el tablero político nacional, declinando lo que se consideraba su segura candidatura y postulando a Alberto Fernández como cabeza de fórmula, para avanzar en la construcción de una coalición opositora más amplia.

También dio cuenta de los motivos de su posicionamiento. Criticó con dureza los resultados de la administración de Mauricio Macri en la Nación, en particular su política económica, y advirtió que el país está “a minutos de una crisis de las más grandes” de su historia. “Hay 3 millones de nuevos pobres en 3 años, hay un millón de indigentes, lo que está pasando con el empleo es gravísimo, lo que pasa con las pymes”, insistió.

Tampoco pasó por alto la experiencia macrista en la Ciudad. “Los problemas que no han resuelto en doce años no los van a resolver ahora. Creo que es buena la alternancia, es el discurso que tenían ellos antes”, señaló. “La Ciudad tiene el PBI per cápita de Bélgica, es una afrenta tener 600 mil personas bajo la línea de pobreza. Es lo primero de lo que tenemos que ocuparnos”, dijo Lammens, ya lanzado como candidato.

“Me meto en política porque tengo ganas de cambiar las cosas”, afirmó. “Me gusta que llamen a (Sergio) Massa a una PASO, me gusta que digan que se necesita la unidad de toda la oposición. Hay que replicar ese modelo en la Ciudad”, remarcó el dirigente de San Lorenzo.

Lammens fue tentado desde distintos partidos y alianzas para sumarse a la oferta electoral, pero nunca se había comprometido como esta vez. Así, es el segundo precandidato que se anota para competir en las primarias del frente porteño que comenzó a armarse con el aporte del PJ, el kirchnerismo y sectores progresistas. La primera en lanzar su postulación fue la diputada Victoria Donda (Somos), que reúne tras su candidatura a un conglomerado de partidos, parte del justicialismo y organizaciones sociales. También se sumaría la candidatura de Mariano Recalde, dirigente de La Cámpora y de Unidad Ciudadana, que hoy presentará en el Teatro San Martín su libro Gobernar la Ciudad.