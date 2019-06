La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) suspendió la venta y distribución en todo el territorio nacional de un producto de higiene para bebés. Se trata de las toallitas húmedas Clin Off en sus dos versiones: "Clin Off Toallitas húmedas Babies Aloe Vera" y "Clin Off Toallitas húmedas Babies clásicas", elaborados por la firma Clinoff.

Según la disposición 4603/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, estos productos que pertenecen a la firma Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co. no cuentan con datos de inscripción sanitaria.

"Como se desconoce su origen no puede garantizarse la calidad y la seguridad de uso en el público infantil al cual están dirigidos", indicaron.

Mediante la disposición 4241/2019 también se prohibió el uso, la comercialización y la distribución de todos los productos médicos de titularidad de la firma Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd, "hasta tanto se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración".

La resolución alcanza a los “tornillos autoperforantes para huesos utilizados en cirugía maxilo-facial en humanos" y placas para hueso utilizadas en cirugía maxilofacial en humanos". Los mismos se retiraron del establecimiento "Productos para la Salud SRL", ubicado en San Miguel De Tucumán.