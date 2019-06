"Si Manchester United necesita un entrenador, soy el hombre indicado." De esta manera, Diego Armando Maradona, que aún no resolvió su continuidad en Dorados de México, se ofreció como entrenador del equipo británico en una entrevista exclusiva al sitio FourFourTwo . "Solía ser mi equipo inglés favorito, con tan buenos jugadores y con Alex Ferguson como entrenador", destacó el ex número 10 y capitán del seleccionado argentino sobre el equipo rojo, que no tuvo una buena temporada con la eliminación en cuartos de final de la Champions League y el sexto puesto en la Premier bajo la gestión del noruego Ole Gunnar Solskjaer, sucesor del portugués José Mourinho.