Combatir el dolor ante la ausencia del estado

La Asociación Civil Mamás Cannabis Medicinal (Macame) apeló el fallo de la Justicia Federal de Santa Fe que rechazó el amparo presentado el año pasado en el que solicitaban no ser perseguidas penalmente por el cultivo casero de marihuana. "Las madres acudimos a plantar la medicina de nuestros hijos para calmar el dolor hoy ante un Estado ausente en la necesidad urgente", subrayaron desde la organización que preside Laura Acosta. Ellas esperaban una resolución favorable del juez Reinaldo Rodríguez, teniendo como referencia el fallo de la jueza rosarina Sylvia Aramberri quien sí había aceptado la medida cautelar presentada por la organización Madres que se Plantan. Esa decisión fue apelada por el gobierno nacional y se espera una resolución de la Cámara Federal de Rosario, que ahora también deberá decidir sobre la apelación presentada ayer por las madres cultivadoras santafesinas. "Este fallo no solamente nos tomó por sorpresa si no que nos impactó por la decisión, pensamos que iba a tener empatía, están vulnerando nuestros derechos", señaló Acosta.

El amparo en la Justicia Federal de Santa Fe fue presentado el 4 de septiembre del año pasado con el patrocinio del diputado provincial Jorge Henn y el abogado Domingo Rondina. "Es una medida cautelar para que no haya persecución penal para las madres que autocultivan con fines medicinales. Yo entiendo que la provisión debería ser estatal pero aún no se elabora y la importación llega con dificultad y muchos obstáculos", señalaba el legislador cuando acompañaron a las madres cultivadoras santafesinas.

La jueza rosarina Sylvia Aramberri sí aceptó, en septiembre pasado, la medida cautelar presentada por la organización Madres que se Plantan

Pero el pasado 21 de mayo, el juez Rodríguez rechazó la solicitud. "Lo que dice el juez es que no quiere apartarse de la ley, que la ley por algo no habilitó el cultivo domiciliario, y en todo caso es otro problema si nos dan o no nos dan el aceite, pero que nosotros no podemos pedir el cultivo domiciliario como solución porque no habría condiciones de seguridad para evitar contaminación de los medicamentos y evitar el tráfico de sustancias. Además dice que si tuviésemos algún problema por cultivar, tendríamos que plantearlo, pero que en este momento no estamos teniendo ningún problema por cultivar; es decir, cuando vayan presos avisen", explicó Rondina.

"Acá hay una necesidad imperiosa de la gente. Nadie desconoce que el gobierno no fabrica aceite de cannabis. Santa Fe, a través del LIF, tiene trabada en la Aduana un paquete de 50 kilos que compró legalmente en Uruaguay y no se lo dejan pasar. Estamos en este punto de esquizofrenia donde la ley permite y estimula el tratamiento con aceite y no hay forma de conseguirlo legalmente", agregó el abogado, quien el pasado lunes apeló ante la Cámara Federal de Rosario la sentencia del juez Rodríguez.

Las madres plantearon que el cultivo casero de la planta de cannabis está penado por la Ley de Estupefacientes 27.737 y que a la vez se contrapone con la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la planta de cannabis y sus derivados que fue sancionada por el Congreso el 29 de marzo del año 2017, que tiene por objetivo "establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la Salud". También hacen referencia a la Ley Provincial 13.602 de uso de cannabis y sus formas farmacéuticas derivadas, sancionada el 15 de diciembre de 2016. "Aún así con estas leyes, ninguno avala el cultivo casero para tratar distintas dolencias y enfermedades severas que se contemplan dentro de las mismas", precisaron desde Macame.

Narella, la hija de Acosta de 12 años padece epilepsia refractaria, una de las más graves, y llegó a tener hasta 400 convulsiones diarias. Desde hace tres años está bajo tratamiento con aceite de cannabis, logrando reducir muchas de las convulsiones que hacía, y bajar los anticonvulsionantes que le generaban otros efectos adversos. El Iapos le cubre el único medicamento a base de cannabis que se fabrica en Estados Unidos, pero también intercalan con aceite casero. "Exigimos el derecho a la salud de los niños y niñas que se están vulnerando, están vulnerando nuestros derechos como mamás de poder elegir", expresó Acosta.

Ayer, en una conferencia de prensa realizada en el espacio Aurora de la capital santafesina, las madres insistieron en reclamar el autocultivo de cannabis que, remarcaron, "no solo ha mejorado la calidad de vida de nuestros niños sino que también ha aliviado el sufrimiento de sus familiares y entorno, brindando la esperanza que la medicina tradicional no ha logrado. Las mamás que impulsamos y luchamos por las nombradas leyes sentimos que nos han soltado la mano desde el inicio hasta la actualidad, pero desde nuestra agrupación queremos expresarles que no vamos a bajar los brazos y vamos a apelar el fallo determinado por la justicia y seguiremos cultivando de forma segura, gratuita, responsablemente y mucho amor como lo venimos haciendo, bajo cualquier riesgo que la ley nos imponga".