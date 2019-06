Cuando todavía faltaba media hora para el cierre de la jornada del 3 de junio, en la que mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries salieron a inundar las calles para reclamar "Ni Una Menos" por quinto año consecutivo; en la ciudad de Santa Fe se cometió otro femicidio. El agresor llegó a la casa de Rocío Serrano, de 29 años, en Pasaje Público y Espora, del barrio La Loma. Rompió la puerta, discutió con ella delante de los dos hijos de ambos -dos pequeños de 2 y 9 años- y le disparó con una escopeta en la cabeza. Luego se suicidó.

Alberto Vilella, de 34 años, y la joven asesinada habían terminado la relación la semana pasada. El agresor debía cumplir una prohibición de acercamiento, pero no lo hizo. Fueron vecinos quienes llamaron al 911, tras escuchar gritos y luego los disparos.

La investigación indica que antes de ir a cometer el femicidio, Vilella estuvo en la casa de Rocío, y la amenazó de muerte. Así lo revelaron familiares de la víctima en la radio Aire de Santa Fe, quienes dijeron que ella presentó una denuncia. También manifestaron que el hombre tenía problemas de consumo y que la amenazaba. Ayer mismo, Rocío radicó la denuncia en la comisaria de la mujer. Iban a entregarle el botón antipánico, según contaron los familiares. "El la amenazaba, ella no nos contaba mucho, yo no estaba ni enterada de que estaban separados. Me enteré ayer por otra hermana. Él la había amenazado, le dijo que le iba a descargar un arma en la cabeza. Ella se fue a hacer la denuncia después de comer", relató una hermana de la mujer en la emisora santafesina sobre la previa del crimen.